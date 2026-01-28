В продукции «Коммунарки» снова обнаружили «сюрприз» 20 28.01.2026, 22:19

Что за конфеты и как ответила фабрика.

Читатели передали в редакцию «Онлайнера» фото конфеты «Коммунарка», в которой снова обнаружили личинок пищевой моли. Журналисты обратились за пояснениями к представителям предприятия.

— Очередной червячок в элитной конфетке «Коммунарка», причем покупались конфеты в фирменном магазине в Минске на ул. Бельского, — написал нам в телеграм-бот читатель из Минска. Этот же пользователь спустя некоторое время прислал и второе сообщение, сопроводив его фотографиями:

— Еще одна грильяжка из того же магазина. Похоже, что на «Коммунарке» используют пораженный червячками фундук.

Это не первая неожиданная находка в сладостях известной фабрики. «Коммунарка» уже давала объяснения по поводу живых личинок пищевой моли и комментировала видео с червяком в шоколаде с соленой карамелью, которое эксперты предприятия сочли недостаточно информативным, поскольку запись не содержала данных о торговом объекте и дате покупки.

В интернете обсуждали и еще один случай, когда появилось сразу несколько жалоб на некачественную продукцию, которые привлекли в один из минских магазинов проверку Центра гигиены и эпидемиологии. На фабрике причинами такой ситуации назвали неправильное хранение продукции в магазине.

Что в этот раз говорят на предприятии

Журналисты попросили представителей прокомментировать ситуацию. Вот какой ответ получили:

— В СОАО «Коммунарка» обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных законодательством, осуществляются ежесменная санитарная обработка, ежемесячные санитарные дни. Специализированной организацией проводятся дезинсекционные мероприятия против бытовых насекомых.

Наиболее вероятной причиной заражения конфет личинками пищевой моли могли послужить нарушение условий их хранения, несоблюдение товарного соседства, нахождение вблизи источников потенциального заражения личинками пищевой моли, таких как мука, крупы, орехи, сухофрукты, при этом любые виды упаковки (бумага, пленка, картон), кроме металлической, не являются преградой для личинок пищевой моли, при визуальном осмотре нарушения целостности упаковки могут быть незаметны.

Заражение продукции могло произойти на любом из следующих этапов: при транспортировке продукции, при хранении и реализации в торговле, при хранении дома у потребителя.

Некачественный товар подлежит возврату в торговый объект, в котором он был приобретен.

Представители СОАО «Коммунарка» еще раз подчеркнули, что предприятие «гарантирует качество и безопасность выпускаемой продукции на протяжении срока ее годности при соблюдении торговым объектом и покупателем условий ее хранения, товарного соседства с другими пищевыми продуктами».

