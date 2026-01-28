5 мая 2026, вторник, 23:08
В Великобритании девочка нашла метеорит возрастом 4,5 миллиарда лет

  28.01.2026, 22:49
  • 5,304
Иллюстрационное фото

Скорее всего, он был частью планеты, которой больше не существует.

В городе Пенарт, Великобритания, восьмилетняя Ариана Черч нашла древнейший метеорит, пишет Wales Online.

Ариана приехала в Пенарт летом 2025 года с отцом Мэттом и младшей сестрой Лейлой. Гуляя по пляжу, девочка отошла от отца, внимательно разглядывая песок под ногами. Вдруг она заметила два необычных камня. Один был похож на кусок вулканической породы, а второй привлек ее необычной текстурой. Она забрала их домой.

Мать Арианы, Хейли, посоветовала ей спрятать камни в шкатулку и беречь их. Вскоре к ним в гости пришел друг семьи. Так как он работает геологом, девочка решила показать ему свои находки. Мужчина предположил, что первый камень образовался после последнего извержения вулкана в Испании. Второй камень заинтересовал его сильнее. Он был тяжелым, холодным на ощупь и имел странный запах.

С разрешения девочки мужчина забрал образец на изучение. Ученые разрезали его и обнаружили внутри кристаллы, которые могут образовываться только в космосе. Они определили, что перед ними метеорит возрастом примерно 4,5 миллиарда лет. Скорее всего, он был частью планеты, которой больше не существует. Она столкнулась с чем-то в космосе, и один из ее фрагментов упал на Землю.

Метеорит вернули Ариане. Она планирует носить его в школу, чтобы все желающие могли оценить ее уникальную находку. Несмотря на свою удачу, девочка не планирует связывать будущее с геологией. Она хочет стать полицейским. Собирать камни Ариана будет только в свободное время.

