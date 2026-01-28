Маск предложил вывести SpaceX на биржу в момент сближения Юпитера и Венеры 1 28.01.2026, 23:07

В этот день бизнесмен отпразднует 55-летний юбилей.

Богатейший житель планеты Илон Маск предложил приурочить возможное первичное публичное размещение акций (IPO) SpaceX к моменту максимального сближения Юпитера и Венеры, которое ожидается в июне, как и 55-летний юбилей самого миллиардера, родившегося 28 июня. Об этом со ссылкой на пять источников пишет Financial Times.

Как напоминает издание, сроки выхода на биржу обычно определяются интересом инвесторов, рыночной конъюнктурой и готовностью самой компании, но Маск давно известен своей склонностью к символизму и зачастую подходит экстравагантно даже к самым серьезным деловым решениям.

По данным FT, планируется привлечь до 50 миллиардов долларов при оценке SpaceX примерно в 1,5 триллиона долларов, что позволит говорить о крупнейшем IPO в истории.

