5 мая 2026, вторник, 23:42
Рубио: США похитили Мадуро из-за влияния России и Китая в Венесуэле

  • 28.01.2026, 23:17
Фото: Getty Images

Лукашенко напрягся?

США похитили диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы положить конец влиянию России и Китая в республике. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушания в комитете Сената по международным делам, трансляцию ведет телеканал CBS News.

«Мы хотели ослабления влияния Ирана, России и Китая в этой стране. Ничего из этого было бы невозможно, пока Мадуро оставался бы у власти», — пояснил госсекретарь.

По словам Рубио, после операции по захвату Мадуро ситуация в Венесуэле начала улучшаться.

