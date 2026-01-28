Рубио: США похитили Мадуро из-за влияния России и Китая в Венесуэле

Рубио: США похитили Мадуро из-за влияния России и Китая в Венесуэле4
- 28.01.2026, 23:17
США похитили диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы положить конец влиянию России и Китая в республике. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушания в комитете Сената по международным делам, трансляцию ведет телеканал CBS News.
«Мы хотели ослабления влияния Ирана, России и Китая в этой стране. Ничего из этого было бы невозможно, пока Мадуро оставался бы у власти», — пояснил госсекретарь.
По словам Рубио, после операции по захвату Мадуро ситуация в Венесуэле начала улучшаться.