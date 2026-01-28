Власти Франции арестовали танкер Grinch, шедший из России

  • 28.01.2026, 23:54
Фото: Reuters

Танкер был задержан в Средиземном море.

Власти Франции ввели административный арест в отношении нефтяного танкера Grinch, задержанного на прошлой неделе по подозрению в причастности к российскому теневому флоту, следует из заявления прокуратуры Марселя, передает Le Figaro. Капитан танкера, гражданин Индии, ранее задержанный французскими властями, освобожден и вернулся на борт.

Судно подозревается в возможной связи экспортом российской нефти в обход санкций. Расследование в отношении него ведет морская жандармерия Франции под контролем прокуратуры.

Военно-морские силы Франции задержали танкер Grinch в Средиземном море 22 января, сообщил ранее президент страны Эмманюэль Макрон. По данным морской префектуры Франции, танкер следовал из России, предположительно из Мурманска. После задержания судно направили в порт Марсель-Фос.

Как сообщили в прокуратуре Марселя, все члены экипажа танкера Grinch являются гражданами Индии. По словам прокурора Николя Бессона, расследование направлено на установку подлинности флага танкера и навигационных документов.

Источник BFMTV утверждает, что судно шло под поддельным коморским флагом и может быть связано с российским теневым флотом. Танкер построили в 2004 году, он перевозил нефтепродукты, преимущественно в Китай и Индию.

В декабре 2025 года Евросоюз расширил санкции против судов, которые относит к российскому теневому флоту. В список было включено 41 судно, а общее число санкционированных судов приблизилось к 600. Россия считает такие меры незаконными.

