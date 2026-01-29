ВСУ уничтожили шесть дронов-«ждунов» россиян на Лиманском направлении
- 29.01.2026, 1:31
Видеофакт.
Украинские пилоты FPV-дронов поразили 6 дронов-«ждунов» оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в темноте враг пытается выставлять свои «ждуны» вдоль дорог, ожидая цель, чтобы нанести неожиданный удар по технике или живой силе бойцов Сил обороны.
Дронари батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады уничтожают вражеские беспилотники еще до того, как они смогут выполнить задачу.
Видео обнародовано в телеграм-канале бойцов.