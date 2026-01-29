ВСУ уничтожили шесть дронов-«ждунов» россиян на Лиманском направлении 29.01.2026, 1:31

Видеофакт.

Украинские пилоты FPV-дронов поразили 6 дронов-«ждунов» оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в темноте враг пытается выставлять свои «ждуны» вдоль дорог, ожидая цель, чтобы нанести неожиданный удар по технике или живой силе бойцов Сил обороны.

Дронари батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады уничтожают вражеские беспилотники еще до того, как они смогут выполнить задачу.

Видео обнародовано в телеграм-канале бойцов.

