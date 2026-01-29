«Лукашенко сейчас очень неуютно» 2 29.01.2026, 11:45

7,136

Трамп запустил неуправляемые процессы.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что захват США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро серьезно повлиял на Лукашенко:

– Думаю, диктатор пребывает сейчас в сильном стрессе. События развиваются таким образом, что возможны любые, самые невероятные сценарии, которые даже невозможно просчитать, не то, что подготовиться. Поэтому Лукашенко сейчас в панике.

Похищение и арест друга Мадуро, народные волнения в Иране говорят о том, что турбулентные времена наступили и для диктаторов. Дональд Трамп, как бы мы его ни оценивали, запустил процессы, которые уже стали неуправляемыми. Раньше правила нарушали только «плохие парни», а демократические государства тщетно призывали их к порядку. Но вдруг оказалось, что в Венесуэле диктатора могут арестовать ночью в собственной спальне, а в Иране в ответ на убийства мирных демонстрантов по центрам принятия решений могут ударить американскими дальнобойными ракетами.

Поэтому сейчас Лукашенко очень неуютно. Окончание войны диктатору не выгодно. Уже появилась информация, что президент США намерен поставить точку в своем посредничестве в переговорах между Россией и Украиной до 15 мая.

Европа же, как мы видим, продолжает сохранять принципиальность и не намерена снимать санкции с белорусской диктатуры, поскольку это несет угрозу безопасности стран ЕС. В связи с этим расчет Лукашенко на скорое снятие с него всех западных санкций не оправдывается.

— 23 января Лукашенко в обход Генштаба поднял по тревоге мехбригаду на Витебщине. Позднее пропагандисты объясняли, что цель проверки — отработка противодействия «венесуэльском сценарию», когда ближайшее окружение и армия «сдали» диктатора. Возможно ли повторение подобного сценария в Беларуси? Кто может «сдать» Лукашенко?

– Да кто угодно. Лукашенко может сдать все его окружение, включая его собственных сыновей. Вы думаете, в его семье сохранились какие-то нормальные человеческие чувства и отношения? Уверена, что нет. Диктатор совершил такое количество преступлений, включая убийства оппонентов, тотальную коррупцию и воровство, что все категорически не хотят попасть в круг его сообщников в момент расплаты.

Отсюда и паника, проверки и отработка венесуэльского сценария. Все это – жалкая попытка Лукашенко сказать собственному окружению, мол, захотите меня сдать — не получится. Но всем ясно, что в случае чего такую спецоперацию в Беларуси могут провести в два счета, и никто не будет защищать престарелого диктатора ценой собственной жизни. Все дружно и охотно пойдут на сделку — только бы самим не пропасть. Общеизвестно, что у Лукашенко нет поддержки в народе, но не стоит преувеличивать и его поддержку трусливой номенклатурой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com