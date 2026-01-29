6 мая 2026, среда, 17:51
Глава кибербезопасности США загрузил служебные файлы в ChatGPT

  • 29.01.2026, 16:39
OpenAI получает все данные из публичной версии языковой модели.

Исполняющий обязанности директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Мадху Готтумуккала прошлым летом загрузил служебные материалы в публичную версию ChatGPT. Это вызвало автоматические предупреждения системы кибербезопасности и внутреннюю проверку на уровне Министерства внутренней безопасности (DHS), пишет POLITICO (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о документах CISA с пометкой «для служебного пользования», не предназначенных для публичного распространения. Материалы не были засекречены, однако считаются «чувствительными». Системы мониторинга зафиксировали несколько подобных загрузок в начале августа, после чего DHS инициировало оценку возможного ущерба. Итоги проверки не раскрываются.

Ситуация привлекла особое внимание, поскольку Готтумуккала ранее добился индивидуального разрешения на использование ChatGPT — в то время как для других сотрудников DHS доступ к сервису был заблокирован. В CISA утверждают, что разрешение было временным и ограниченным, а последний сеанс использования ChatGPT пришелся на середину июля.

Эксперты отмечают, что данные, загружаемые в публичную версию ChatGPT, передаются компании OpenAI и могут использоваться для обучения модели. В отличие от этого, одобренные для ведомств инструменты, такие как внутренний чат-бот DHSChat, не выводят данные за пределы государственных сетей.

После выявления инцидента Готтумуккала обсуждал ситуацию с высшим руководством DHS, включая юристов. В ведомстве напомнили, что подобные нарушения могут повлечь меры от обязательного переобучения до дисциплинарной ответственности.

