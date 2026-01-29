У пункта пропуска «Козловичи» открыли новую зону ожидания 29.01.2026, 16:47

1,214

Площадка электронной очереди вмещает более 700 грузовиков.

В пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей 29 января открыли новую площадку зоны ожидания электронной очереди, сообщили в Брестском облисполкоме. Там появился многофункциональный терминал с зонами общепита, складами и прочим. Новый объект рассчитан на сотни грузовиков, есть и большой участок для пассажирского транспорта.

Новую площадку строили 19 месяцев, обошлась она в 62 миллиона рублей. Теперь в «Козловичах» есть многофункциональный терминал с основным зданием площадью 600 м² — там зона общепита, туалеты, технологические цеха и склады.

Построены гостевые и служебные парковки, специальные площадки для отдыха. Есть участок для пассажирского транспорта (2,5 га) с отдельным контрольно-пропускным пунктом. Для грузовиков предусмотрено 706 машиномест с системой электронной очереди, плюс дополнительный накопитель на 90 фур. Есть пункты подключения рефрижераторов. Вся зона ожидания занимает 18 га.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com