У пункта пропуска «Козловичи» открыли новую зону ожидания
- 29.01.2026, 16:47
Площадка электронной очереди вмещает более 700 грузовиков.
В пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей 29 января открыли новую площадку зоны ожидания электронной очереди, сообщили в Брестском облисполкоме. Там появился многофункциональный терминал с зонами общепита, складами и прочим. Новый объект рассчитан на сотни грузовиков, есть и большой участок для пассажирского транспорта.
Новую площадку строили 19 месяцев, обошлась она в 62 миллиона рублей. Теперь в «Козловичах» есть многофункциональный терминал с основным зданием площадью 600 м² — там зона общепита, туалеты, технологические цеха и склады.
Построены гостевые и служебные парковки, специальные площадки для отдыха. Есть участок для пассажирского транспорта (2,5 га) с отдельным контрольно-пропускным пунктом. Для грузовиков предусмотрено 706 машиномест с системой электронной очереди, плюс дополнительный накопитель на 90 фур. Есть пункты подключения рефрижераторов. Вся зона ожидания занимает 18 га.