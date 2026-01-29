Украина проникает сквозь туман войны 1 29.01.2026, 17:17

Фото: CEPA

Технические возможности совершенствуются каждую неделю.

Темпы технологических изменений на фронте в Украине достигли беспрецедентной скорости, вызывая тревогу у военных аналитиков на Западе. Война показала, что цикл «мера — контрмера» между Россией и Украиной теперь занимает не годы, а недели, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Прошлой зимой российские войска временно получили тактическое преимущество, воспользовавшись густыми туманами и морозами. Около 600 тысяч российских военных попытались восстановить мобильность, применив механизированные подразделения под прикрытием погодных условий, которые резко снизили эффективность украинских дронов с оптическими камерами. В начале ноября российская техника смогла прорвать оборону ВСУ в районе Покровска в Донецкой области.

Однако успех оказался кратковременным. Украина быстро адаптировалась, массово оснастив беспилотники тепловизионными камерами, способными «видеть» сквозь туман. Это лишило российские силы преимущества и привело к резкому снижению темпов их продвижения. По данным Института изучения войны (ISW), среднесуточные территориальные успехи России сократились с пика в конце ноября до минимума к концу года.

Эксперты отмечают, что Украина и Россия обновляют технологии и тактику в среднем каждые несколько недель или месяцев. Такая скорость объясняется прямой связью между разработчиками и бойцами на передовой, а также ожесточенным характером конфликта.

Для США и европейских армий это становится серьезным вызовом. Их военные и оборонные компании работают в рамках бюрократических и регуляторных циклов, рассчитанных на годы, а не недели. Аналитики предупреждают, без глубоких институциональных реформ Запад рискует отстать от реальности современной войны, наблюдая и копируя украинский опыт с неизбежным опозданием.

