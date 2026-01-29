закрыть
6 мая 2026, среда, 18:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Должен ли Трамп нанести удар по Ирану?

8
  • 29.01.2026, 17:52
  • 2,800
Должен ли Трамп нанести удар по Ирану?
Дональд Трамп

Главная задача — сдерживание режима аятолл и поддержка протестующих.

Джейсон Бродски из Atlantic Council и Дэнни Цитринович, бывший офицер израильской разведки, оценивают вероятность и последствия возможного военного вмешательства США в Иран после массовых протестов в стране, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты предупреждают, что если президент США Дональд Трамп решит вмешаться в Иран ради защиты протестующих, последствия могут быть непредсказуемыми.

«Президент любит быстрые, точечные операции», — говорит Джейсон Бродски из Atlantic Council. По его словам, возможны удары по ключевым военным и политическим фигурам, включая высшее руководство Ирана, что может дестабилизировать систему и деморализовать армию.

Но Дэнни Цитринович, бывший офицер израильской разведки, более осторожен: «Военное вмешательство скорее укрепит режим, сплотит элиты и подавит протестующих».

Эксперты сходятся во мнении, что США должны использовать комплексный подход. Бродски рекомендует «заморозить дипломатию, ужесточить санкции против верхушки Ирана, проводить кибероперации и при необходимости точечные удары». Цель — поддержать протестующих, ослабить режим и ограничить его военные и ядерные возможности.

Цитринович добавляет: «Прямой удар может втянуть США в долгий конфликт и дестабилизировать регион». Вместо этого стратегическое терпение и санкции способны постепенно ослабить режим и дать иранцам шанс на перемены.

Главная задача — сдерживание Ирана и защита интересов США, оставляя вопрос внутреннего политического изменения стране. «Это не смена режима по приказу извне», — говорит Цитринович. «Это время и пространство для иранского народа, чтобы вернуть контроль над своей страной».

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин