Должен ли Трамп нанести удар по Ирану? 29.01.2026, 17:52

Главная задача — сдерживание режима аятолл и поддержка протестующих.

Джейсон Бродски из Atlantic Council и Дэнни Цитринович, бывший офицер израильской разведки, оценивают вероятность и последствия возможного военного вмешательства США в Иран после массовых протестов в стране, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты предупреждают, что если президент США Дональд Трамп решит вмешаться в Иран ради защиты протестующих, последствия могут быть непредсказуемыми.

«Президент любит быстрые, точечные операции», — говорит Джейсон Бродски из Atlantic Council. По его словам, возможны удары по ключевым военным и политическим фигурам, включая высшее руководство Ирана, что может дестабилизировать систему и деморализовать армию.

Но Дэнни Цитринович, бывший офицер израильской разведки, более осторожен: «Военное вмешательство скорее укрепит режим, сплотит элиты и подавит протестующих».

Эксперты сходятся во мнении, что США должны использовать комплексный подход. Бродски рекомендует «заморозить дипломатию, ужесточить санкции против верхушки Ирана, проводить кибероперации и при необходимости точечные удары». Цель — поддержать протестующих, ослабить режим и ограничить его военные и ядерные возможности.

Цитринович добавляет: «Прямой удар может втянуть США в долгий конфликт и дестабилизировать регион». Вместо этого стратегическое терпение и санкции способны постепенно ослабить режим и дать иранцам шанс на перемены.

Главная задача — сдерживание Ирана и защита интересов США, оставляя вопрос внутреннего политического изменения стране. «Это не смена режима по приказу извне», — говорит Цитринович. «Это время и пространство для иранского народа, чтобы вернуть контроль над своей страной».

