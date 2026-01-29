закрыть
6 мая 2026, среда, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия приготовилась эвакуировать персонал «Росатома» из Ирана

2
  • 29.01.2026, 18:27
  • 4,124
Россия приготовилась эвакуировать персонал «Росатома» из Ирана

В стране находится до 400 российских специалистов.

Государственная корпорация «Росатом» совместно с МИД и Минобороны России готова в случае необходимости эвакуировать до 400 российских специалистов с атомной электростанции «Бушер» в Иране. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв, сообщает «Интерфакс». Решение продиктовано угрозой новых военных ударов США по Ирану.

«Держим руку на пульсе и в взаимодействии с Министерством иностранных дел, с Министерством обороны будем готовы провести эвакуационные мероприятия», — сказал Лихачёв, комментируя обострение ситуации вокруг Ирана. При этом он подчеркнул, что конкретных решений на данный момент нет.

Глава «Росатома» также отметил, что территория АЭС «Бушер» оставалась безопасной во время предыдущих ударов США по ядерным объектам Ирана летом 2025 года. «Я могу вам ответственно сказать, что в ходе так называемого летнего конфликта территория станции «Бушер» была самым безопасным местом в Иране», — заявил Лихачёв.

Угроза новых ударов возникла на фоне сообщений американских СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность масштабной военной операции.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин