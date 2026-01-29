Россия приготовилась эвакуировать персонал «Росатома» из Ирана 2 29.01.2026, 18:27

В стране находится до 400 российских специалистов.

Государственная корпорация «Росатом» совместно с МИД и Минобороны России готова в случае необходимости эвакуировать до 400 российских специалистов с атомной электростанции «Бушер» в Иране. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв, сообщает «Интерфакс». Решение продиктовано угрозой новых военных ударов США по Ирану.

«Держим руку на пульсе и в взаимодействии с Министерством иностранных дел, с Министерством обороны будем готовы провести эвакуационные мероприятия», — сказал Лихачёв, комментируя обострение ситуации вокруг Ирана. При этом он подчеркнул, что конкретных решений на данный момент нет.

Глава «Росатома» также отметил, что территория АЭС «Бушер» оставалась безопасной во время предыдущих ударов США по ядерным объектам Ирана летом 2025 года. «Я могу вам ответственно сказать, что в ходе так называемого летнего конфликта территория станции «Бушер» была самым безопасным местом в Иране», — заявил Лихачёв.

Угроза новых ударов возникла на фоне сообщений американских СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность масштабной военной операции.

