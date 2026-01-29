Кремль продает золотые резервы Китаю 3 29.01.2026, 18:39

Россия пытается закрыть бюджетные дыры.

В 2025 году Россия рекордно увеличила экспорт золота в Китай, сократив собственные резервы и использовав драгоценный металл для покрытия бюджетного дефицита. Об этом проинформировала Служба внешней разведки (СВР) Украины 29 января.

По данным СВР, в 2025 году Россия экспортировала в Китай 25,3 тонны золота – в девять раз больше, чем в 2024 году. В денежном измерении объем экспорта вырос до $3,29 млрд против $223 млн годом ранее.

Экспорт проходил неравномерно: основные объемы пришлись на февраль – март и октябрь – декабрь. Пиковую нагрузку зафиксировали в декабре, когда Россия отгрузила 10 тонн золота на сумму $1,35 млрд, что составляет более 40% годового объема.

«Экспорт осуществлялся преимущественно в форме золотых слитков, что упрощает скорую монетизацию активов. Такая концентрация в конце года свидетельствует об использовании золота в качестве инструмента срочного привлечения средств», – отмечает СВР.

По информации разведки, внутренние золотые резервы России быстро сокращаются. По состоянию на 1 января 2026 года в фонде национального благосостояния оставалось лишь 160,2 тонны золота, тогда как в мае 2022 года этот показатель составлял 554,9 тонны. Такая динамика свидетельствует о системном истощении резервов, объясняют эксперты.

«Санкционное давление и потеря доступа к западной торговой инфраструктуре заставили Россию переориентировать золотые потоки на Азию, прежде всего на Китай, фактически оставив Москве ограниченный круг покупателей», – отметили в разведке.

