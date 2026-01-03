Лукашенко сегодня под капельницей 14 Дмитрий Болкунец

3.01.2026, 14:46

17,128

Диктаторы понимают только жесткий, предельно ясный язык.

Уязвимость диктаторов — вещь чрезвычайно показательная. Как только исчезает страх, мгновенно выясняется, что за фасадом «всенародной поддержки» пустота. Мадуро не имел реальной опоры в обществе и это стало очевидно в критический момент. Ровно то же самое относится и к Лукашенко. В обществе у него нет поддержки. Даже в силовых структурах его не уважают и проклинают. Там ждут его ухода.

Это важный момент, который на Западе до сих пор отказываются понимать. Диктаторы живут не в мире ценностей, диалога и компромиссов. Они существуют в логике насилия и страха. Мадуро строил свою власть на насилии. Лукашенко строит свою власть на насилии. Поэтому любые разговоры с ними на языке «озабоченностей» и бесконечных саммитов выглядят не просто наивно, а унизительно.

С диктаторами нельзя говорить с дрожью в голосе и пустыми пузырями слов, которыми так любят обмениваться европейские бюрократы. Это они принимают за слабость и используют против вас. История это доказывала десятки раз.

Лукашенко сегодня под капельницей.

Дмитрий Болкунец, «Телеграм»

