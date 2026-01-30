закрыть
7 мая 2026, четверг, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спикер Госдумы РФ призвал ударить по Украине «оружием возмездия»

30
  • 30.01.2026, 19:06
  • 17,230
Спикер Госдумы РФ призвал ударить по Украине «оружием возмездия»
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин признал, что Россия не может победить Украину на поле боя.

Россия должна нанести по Украине удар «оружием возмездия», чтобы добиться победы в войне. Такое требование, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выдвигает депутатский корпус. «Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия — «оружия возмездия». И достижении целей «специальной военной операции», — написал председатель нижней палаты в телеграм-канале.

Володин также заявил, что из-за президента Украины Владимира Зеленского «уже со следующей недели» граждан Украины ждут «новые проблемы». Это заявление последовало за утверждением представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Москва согласилась приостановить удары по Киеву до 1 февраля, чтобы, по его выражению, обеспечить «благоприятные условия» для мирных переговоров.

О прекращении ударов по объектам инфраструктуры российские и украинские военные блогеры сообщали утром в четверг. После этого об этом сказал президент Дональд Трамп, который пояснил, что обратился с личной просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину «не наносить удары по Киеву и другим городам и населенным пунктам в течение недели» в период экстремальных холодов. После серии мощных обстрелов инфраструктуры со стороны РФ в январе тысячи жителей ряда городов Украины, в том числе ее столицы, остались без электричества, отопления и воды.

Утром 30 января украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что прямых переговоров между Киевом и Москвой по этому вопросу не было: «Если Россия не бьет по нашей энергетике — мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров — США».

С 1 по 3 февраля в Украине, согласно данным синоптиков, ожидаются максимальное похолодание: температура в большинстве регионов страны опустится до 20-27 градусов ниже нуля, а в отдельных районах — до -30 градусов. Постепенное ослабление холодов начнется 4–5 февраля.

Написать комментарий 30

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин