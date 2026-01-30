Спикер Госдумы РФ призвал ударить по Украине «оружием возмездия» 30 30.01.2026, 19:06

Вячеслав Володин признал, что Россия не может победить Украину на поле боя.

Россия должна нанести по Украине удар «оружием возмездия», чтобы добиться победы в войне. Такое требование, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выдвигает депутатский корпус. «Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия — «оружия возмездия». И достижении целей «специальной военной операции», — написал председатель нижней палаты в телеграм-канале.

Володин также заявил, что из-за президента Украины Владимира Зеленского «уже со следующей недели» граждан Украины ждут «новые проблемы». Это заявление последовало за утверждением представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Москва согласилась приостановить удары по Киеву до 1 февраля, чтобы, по его выражению, обеспечить «благоприятные условия» для мирных переговоров.

О прекращении ударов по объектам инфраструктуры российские и украинские военные блогеры сообщали утром в четверг. После этого об этом сказал президент Дональд Трамп, который пояснил, что обратился с личной просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину «не наносить удары по Киеву и другим городам и населенным пунктам в течение недели» в период экстремальных холодов. После серии мощных обстрелов инфраструктуры со стороны РФ в январе тысячи жителей ряда городов Украины, в том числе ее столицы, остались без электричества, отопления и воды.

Утром 30 января украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что прямых переговоров между Киевом и Москвой по этому вопросу не было: «Если Россия не бьет по нашей энергетике — мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров — США».

С 1 по 3 февраля в Украине, согласно данным синоптиков, ожидаются максимальное похолодание: температура в большинстве регионов страны опустится до 20-27 градусов ниже нуля, а в отдельных районах — до -30 градусов. Постепенное ослабление холодов начнется 4–5 февраля.

