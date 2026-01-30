Зеленский о создании малой противодронной ПВО: Уже согласована структура и задачи 1 30.01.2026, 22:02

Она должна улучшить защиту Херсона, Никополя, а также приграничных общин Сумщины.

В структуре Воздушных сил ВСУ создадут командование, которое будет отвечать за развитие малой противодронной противовоздушной обороны. Уже согласована его структура, и новые подходы к управлению, сообщил президент Владимир Зеленский 30 января.

«Важное совещание для развития малой противодроновой ПВО. Значительно усиливаем этот компонент в Воздушных силах ВСУ. Определил ключевые задачи для команды Воздушных сил и Министерства обороны», - рассказал глава государства.

По его словам, обновленная задача заключается в усилении защиты от российских дронов в Херсоне, Никополе, а также пограничные общины Сумщины, где «россияне устроили фактически постоянное сафари против людей».

«Ежедневно - их удары по жилым домам, по обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Нужно больше защиты и наших ответных действий», - сказал президент.

Он добавил, что вторая задача - масштабирование нашего противодействия «Шахедам» и другим российским ударным дронам.

«Будет больше рубежей, больше линий защиты. Третье - надо распространять опыт успешных подразделений в Силах обороны Украины, чтобы каждое решение, которое сработало для одного подразделения, могло успешно использоваться также и другими украинскими подразделениями», - констатировал Зеленский.

