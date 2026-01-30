Трамп: К Ирану движется крупная армада кораблей 1 30.01.2026, 23:54

Больше той, что была у берегов Венесуэлы.

В сторону Ирана направляется крупная армада кораблей — она больше той, что была у берегов Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«У нас есть большая армада, флотилия — называйте как хотите — которая направляется к Ирану прямо сейчас, и она больше, чем та, что была в Венесуэле»,— заявил президент (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома). «Надеюсь, мы заключим сделку. Если мы заключим сделку, будет хорошо. Если мы не заключим сделку, мы увидим, что случится»,— сказал он.

Дональд Трамп заявил, что установил для Ирана крайний срок для заключения ядерной сделки. «Только они знают это наверняка»,— заявил американский президент. Он сказал, что решение иранских властей остановить казни протестующих говорит о желании Тегерана сотрудничать с Вашингтоном. «Могу сказать одно: они действительно хотят заключить сделку», — сообщил Дональд Трамп.

Президента США также спросили, что он будет делать, если Иран откажется заключать сделку. Однако Дональд Трамп отказался отвечать на этот вопрос. «Я не хочу говорить ни о чем, что связано с тем, что я делаю в военном отношении», — сказал он.

