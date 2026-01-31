В воздухе в Финляндии обнаружили радиоактивные вещества

В воздухе в Финляндии обнаружили радиоактивные вещества13
- 31.01.2026, 1:07
Их источник неизвестен.
В нескольких городах Финляндии в воздухе были обнаружены небольшие концентрации радиоактивных веществ. Об этом 30 января сообщила Служба радиационной безопасности страны (STUK).
В период с 12-го по 19 января в Рованиеме обнаружили марганец (Mn-54), железо (Fe-59) и кобальт (Co-60). В Куопио зафиксировали только кобальт, а в Иматре – марганец, железо, кобальт и ниобий (Nb-95).
Как пояснили в STUK, такие радиоактивные вещества могут образовываться при работе атомных электростанций и попадать в воздух во время технического обслуживания. В то же время источник этих веществ в основном остается неизвестным, но в этом случае подтверждено, что они не происходят из финских АЭС.
По данным ведомства, концентрации были очень низкими и не опасными для людей или окружающей среды.
STUK отслеживает радиоактивные вещества на восьми станциях в Финляндии, собирая большие объемы воздуха для измерения частиц на специальных фильтрах. Посредством этого метода можно обнаруживать даже очень низкие концентрации радиоактивных веществ.