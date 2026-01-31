Ядерный могильник отходов БелАЭС могут построить в Гомельской области

Ядерный могильник отходов БелАЭС могут построить в Гомельской области7
- 31.01.2026, 3:28
- 6,198
Вблизи границы с Украиной.
Власти Беларуси рассматривают строительство пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС в Гомельской области – вблизи границы с Украиной. Речь идет о деревне Новоселки Хойникского района, которая находится за пределами Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, но вплотную к его границе, сообщает «Флагшток».
Информацию о конкретном месте вероятного строительства полигона для временного хранения и утилизации радиоактивных отходов издание «Флагшток» обнаружило в газете Хойникского райисполкома «Хойніцкія навіны». Данные содержатся в отчете об общественном обсуждении под заголовком «Вопрос стратегической важности – о безопасном завтра».
Согласно публикации, речь идет о деревне Новоселки, расположенной примерно в семи километрах от Хойников. Населенный пункт не входит в зону обязательного отселения, однако фактически вымер за последние годы.
На встрече с местными жителями присутствовали директор белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами «БелРАО» Дмитрий Логвин и начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Наталья Ещенко.
Гражданам сообщили, что первую очередь пункта захоронения и переработки радиоактивных отходов планируют реализовать до 2030 года, а значит, начало строительных работ – «вопрос одного-двух лет».
При этом Дмитрий Логвин заявил, что окончательного решения пока нет.
«В целом сказать, что мы четко определились с границами, с участками, с площадками нельзя. Это очень скрупулезная работа, она очень долгосрочная», – сказал он.
Логвин также пообещал учесть мнение людей и заявил о готовности вернуться для более детального обсуждения. Позиция местных жителей не приводится.
Ранее власти сообщали, что ориентировочная площадь, необходимая для размещения такого объекта, составляет около одного квадратного километра.