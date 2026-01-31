8 мая 2026, пятница, 4:44
Население США может сократиться впервые в истории

13
  • 31.01.2026, 4:36
  • 4,378
К этому привела жесткая миграционная политика Трампа.

Впервые в истории США может произойти сокращение численности населения уже в 2026 году. К этому привела жесткая миграционная политика президента Дональда Трампа, отмечает агентство Bloomberg.

Ранее Федеральное бюро переписи населения прогнозировало, что снижение численности жителей в США начнется не раньше 2081 года. За всю историю официальных переписей в стране такое сокращение никогда не наблюдалось, так как США всегда привлекали мигрантов, и это способствовало росту населения.

Аналитики Американского института предпринимательства и Брукингского института отмечают, что уже в 2026 году может произойти первое реальное снижение численности жителей.

Даже если это не случится точно в этом году, второй президентский срок Трампа, по их словам, ускоряет наступление критического момента: чистый приток мигрантов уже не будет компенсировать уменьшение рождаемости и рост смертности из-за старения населения. Возможное сокращение — более 400 тысяч человек.

Демографические проблемы могут негативно влиять на экономику. Bloomberg приводит примеры Китая, где в 2025 году зафиксирован самый низкий уровень рождаемости с 1949 года, и Японии, где сокращение населения тормозит экономический рост. Подобные процессы в Европе также считаются фактором экономической стагнации.

По данным Федерального бюро переписи населения, по состоянию на 1 июля 2025 года в США проживало 341,8 миллиона человек, а на сегодняшний день население выросло до 342,3 миллиона.

