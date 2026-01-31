закрыть
8 мая 2026, пятница, 6:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп номинировал Кевина Уорша на должность главы ФРС

3
  • 31.01.2026, 6:00
  • 3,134
Трамп номинировал Кевина Уорша на должность главы ФРС
Кевин Уорш

Кевин Уорш уже входил в совет ФРС во времена Джорджа Буша и Барака Обамы.

Президент США Дональд Трамп номинировал Кевина Уорша на должность председателя Федеральной резервной системы. Об этом американский президент сообщил в пятницу в социальной сети Truth Social.

«Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из выдающихся глав Федерального резерва – возможно, как лучший», – написал Трамп.

Уорш является приглашенным почетным научным сотрудником по экономике в Гуверовском институте и преподавателем Стэнфордской высшей школы бизнеса. Также работает партнером инвестора Стэнли Дракенмиллера в Duquesne Family Office LLC.

Если кандидатуру Уорша утвердит Сенат США, он станет преемником Джерома Пауэлла в мае 2026 года.

Кевин Уорш уже входил в совет ФРС во времена Джорджа Буша и Барака Обамы в 2006-2011 годах. При этом он попал в совет в возрасте 35 лет, став на тот момент самым молодым членом руководства регулятора.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин