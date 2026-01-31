Трамп номинировал Кевина Уорша на должность главы ФРС

Трамп номинировал Кевина Уорша на должность главы ФРС3
- 31.01.2026, 6:00
Кевин Уорш уже входил в совет ФРС во времена Джорджа Буша и Барака Обамы.
Президент США Дональд Трамп номинировал Кевина Уорша на должность председателя Федеральной резервной системы. Об этом американский президент сообщил в пятницу в социальной сети Truth Social.
«Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из выдающихся глав Федерального резерва – возможно, как лучший», – написал Трамп.
Уорш является приглашенным почетным научным сотрудником по экономике в Гуверовском институте и преподавателем Стэнфордской высшей школы бизнеса. Также работает партнером инвестора Стэнли Дракенмиллера в Duquesne Family Office LLC.
Если кандидатуру Уорша утвердит Сенат США, он станет преемником Джерома Пауэлла в мае 2026 года.
Кевин Уорш уже входил в совет ФРС во времена Джорджа Буша и Барака Обамы в 2006-2011 годах. При этом он попал в совет в возрасте 35 лет, став на тот момент самым молодым членом руководства регулятора.