Еврокомиссия начала расследование против Словакии

Еврокомиссия начала расследование против Словакии3
- 31.01.2026, 5:46
Из-за действий Фицо в отношении верховенства права.
Еврокомиссия в пятницу, 30 января, объявила о начале расследования в отношении Словакии, поскольку ее премьер Роберт Фицо ликвидировал бюро защиты информаторов.
Об этом сообщает издание Politico.
Журналисты отмечают, что в своем последнем споре с Братиславой относительно верховенства права, исполнительный орган ЕС раскритиковал Фицо за попытку заменить бюро новым учреждением, руководство которого будут назначать политически.
«Комиссия считает, что этот закон нарушает правила ЕС», — говорится в сообщении.
Зузана Длугошова, глава бюро защиты информаторов, заявила, что она неоднократно предупреждала словацких чиновников о том, что эти планы противоречат законодательству Евросоюза.
«Если бы отзывы экспертов были учтены, Словакия могла бы избежать процедур ЕС о нарушении законодательства. Вместе с тем, мы считаем, что сам этот процесс может способствовать более профессиональной и содержательной дискуссии о том, как должным образом должна быть налажена защита информаторов в Словакии», — сказала она.
Брюссель дал Братиславе один месяц, чтобы ответить на его запросы. Далее Евросоюз может принять меры, которые потенциально будут включать сокращение выплат Словакии после многоуровневого процесса.
Politico пишет, что с момента возвращения к власти в 2023 году на четвертый срок партия Фицо SMER приняла меры для демонтажа антикоррупционных институтов. В частности, речь идет о закрытии Специальной прокуратуры, которая занималась громкими делами о коррупции, и роспуске НАКА, элитного полицейского подразделения, которому поручено бороться с организованной преступностью.