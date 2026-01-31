закрыть
8 мая 2026, пятница, 10:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Личные банкротства в РФ бьют рекорды

7
  • 31.01.2026, 8:43
  • 6,160
Личные банкротства в РФ бьют рекорды

Россияне массово остаются без денег.

Более 500 тысяч граждан РФ признаны неплатежеспособными.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По итогам 2025 года Свердловская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством банкротств среди физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В течение года количество сообщений о судебной реализации имущества в области увеличилось почти на 28%.

По абсолютным показателям Свердловщина опередила Санкт-Петербург, где зафиксировано более 20 тысяч банкротов.

В антирейтинг также традиционно входят Москва, Московская область и Краснодарский край - регионы с высоким уровнем задолженности населения.

В целом по стране ситуация еще хуже: в 2025 году судебные банкротства среди физлиц выросли более чем на 31% и достигли почти 568 тысяч случаев.

Основными причинами роста банкротств называют падение реальных доходов, подорожание жизни и чрезмерные долги домохозяйств.

«Формальная «экономическая стабильность», которую декларирует российская власть, не имеет подтверждения в реальном финансовом состоянии граждан», - отмечают в СВРУ.

Причем более 97% дел инициируют сами должники, фактически признавая собственную неспособность выплачивать долги. Это свидетельствует о системном кризисе, который пока не имеет признаков быстрого решения.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин