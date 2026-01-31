Личные банкротства в РФ бьют рекорды 7 31.01.2026, 8:43

Россияне массово остаются без денег.

Более 500 тысяч граждан РФ признаны неплатежеспособными.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По итогам 2025 года Свердловская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством банкротств среди физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В течение года количество сообщений о судебной реализации имущества в области увеличилось почти на 28%.

По абсолютным показателям Свердловщина опередила Санкт-Петербург, где зафиксировано более 20 тысяч банкротов.

В антирейтинг также традиционно входят Москва, Московская область и Краснодарский край - регионы с высоким уровнем задолженности населения.

В целом по стране ситуация еще хуже: в 2025 году судебные банкротства среди физлиц выросли более чем на 31% и достигли почти 568 тысяч случаев.

Основными причинами роста банкротств называют падение реальных доходов, подорожание жизни и чрезмерные долги домохозяйств.

«Формальная «экономическая стабильность», которую декларирует российская власть, не имеет подтверждения в реальном финансовом состоянии граждан», - отмечают в СВРУ.

Причем более 97% дел инициируют сами должники, фактически признавая собственную неспособность выплачивать долги. Это свидетельствует о системном кризисе, который пока не имеет признаков быстрого решения.

