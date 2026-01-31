8 мая 2026, пятница, 10:08
18
  • 31.01.2026, 9:15
  • 8,732
«Я лучше съезжу на месяц в Грузию»

Модный формат загородного отдыха вызвал оживленную дискуссию у белорусов.

В Threads разгорелась дискуссия о ценах на загородные домики посуточной аренды: одни пользователи считают 350 рублей за ночь явно завышенной ценой, другие уверены, что это «еще дешево». При этом представители гостиничного бизнеса объясняют, из чего складывается стоимость и почему она оправданна, пишет «Зеркало».

Пользовательница Threads выразила недовольство ценами на аренду набравших популярность глэмпинг-шалашей А-Frame. По ее подсчетам, «ночь в лесу с комарами» в 35 минутах езды от Минска обойдется более чем в 600 рублей: сама аренда домика на одну ночь- 350 рублей (заезд с 15.00, выезд до 12.00), дополнительно придется заплатить 150 рублей за купель и 100 рублей за баню, а расходы на питание и трансфер остаются на усмотрение отдыхающих.

В комментариях многие ее поддержали и поделились собственным опытом.

«Я думаю, в скором времени они станут неактуальны, и цены пойдут вниз. Каждый десятый строит такие домики для сдачи — раньше это было прикольно, необычно, а сейчас на каждом углу. Я выберу палатку на берегу озера и шашлык с друзьями, как в добрые времена».

«Я с вами полностью согласна. Считаю, это много. Каждая такая поездка у нас выходила под 1000. И это одни сутки на двоих! Я решила, раз 5−6 не поеду, съезжу на месяц в Грузию».

«Мы получили личный опыт: замерзли в таком домике с мужем. Плюс нам сказали, что купель достаточно растопить до определенного момента, и дальше она будет 3 часа теплая. В итоге минут 40−50 мы погрелись в купели, а дальше она стала остывать. Побежали в дом, а там от маленького камина не слишком тепло. Батарея и кондиционер тоже не спасли ситуацию. В итоге у камина я сидела в горнолыжных штанах. Утром тоже поспешила их надеть. У знакомых спрашивали — тоже позамерзли».

«Смешно читать все вот это бла-бла-бла про затраты на электричество, эксплуатацию, уборку, воду или про «чтобы купель за 15 тыс. руб. окупилась, она должна арендоваться минимум 100 раз, а еще ее надо мыть…» (так может, стоит поумерить аппетиты с планом отбить затраты за меньше чем полгода?). Почему-то в Черногории с видом на горы, озера (и даже море иногда) вместе с купелью или без мы снимали классные A-frame за 60−80 € в сутки с завтраком, без каких-либо ограничений и сводов правил. Горы, электричество дороже».

«За 150 €/сутки с завтраком уже останавливались в Италии под Вероной в вилле XVI века с небольшим количеством стильных номеров. Огромная территория с виноградниками, потрясающими ухоженными садами, бассейном, библиотекой, своим рестораном и наилучшим сервисом. И тут у нас в Беларуси: посреди лесных дебрей, куда еще не на каждой машине доедешь, в непонятный сезон, доплаты за сауны и купели, питания может не быть вообще, куча правил и условий за 100−200 € в сутки. В ЕС налоги или электричество дешевле?»

«Сутки в фрейме — это не отдых, а забег на дистанцию. Заезд в 15.00, пока разложился и разжег мангал — уже темно. Поел, упал в купель и вырубился. Утром подрыв, экспресс-сборы и выезд. В итоге вместо релакса — дергающийся глаз и сгоревший шашлык. Вывод: брать минимум две ночи, иначе это просто платный тест-драйв кровати в лесу, а это уже другие деньги».

«350 нормально, я только что за 700 видела рекламу, вот это ту мач».

Но некоторые (среди них, вероятно, владельцы такой недвижимости, сдающие ее в аренду) считают, что подобные цены оправданны:

«Минимальный расход на сутки 150−200 рублей (налог, дрова, свет, расходники, стирка, бензин), и это не считая сил. Большая часть денег откладывается на ремонты каждые 2−3 месяца, то насос полетит за 800 $, то пол переложить, смена мебели, покупка битой посуды (вы цены на посуду видели?), покраска террас/ дома, и это только 10% от всего!»

«Я думаю, что, приезжая отдохнуть, вы хотите видеть идеальную чистоту, мягкие полотенца, уходовые средства, приятное постельное белье из натуральных материалов, а не синтетические простыни, спать на комфортном и большом матрасе, наслаждаться видом из окна, распалить камин, заварить чай, приготовить что-нибудь на мангале — и все это стоит денег. Не говоря уже о затратах на эксплуатацию, электричество и прочие расходы. Поэтому домики стоят именно такую цену».

«Не устраивает стоимость товара или услуги — не платите. К чему это возмущение? Эх, понимаю и потребителя, но вы же взрослые и образованные люди, хоть немного можно прикинуть, сколько стоит строительство всего этого и обслуживание. Мне кажется, такое инфантильное мышление потребителя до добра малый бизнес не доведет. Если что-то дорого — выбирайте другой ценовой диапазон, тем более выбор есть. А про время заезда и выезда — это мировой стандарт отельного тайминга. Боже, храни нервы всех предпринимателей».

«Здесь действует рыночное ценообразование. Если кто-то готов платить такую цену, значит, она вполне обоснована. Если спрос упадет, хозяева будут вынуждены снизить цену. Но пока люди платят, никакого смысла снижать ее нет. Это классика рынка. Хозяевам виднее: если спрос высокий, можно даже поднять цену».

«Все, кому дорого, могут купить участок, построить свой домик, обставить его мебелью и техникой и сдавать за дешево. Только не забывайте при этом убирать, менять постельное белье и полотенца, мыть посуду, пополнять расходники вроде салфеток и так далее. Как сделаете — маякните, я первая сниму у вас за дешево».

