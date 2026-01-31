закрыть
8 мая 2026, пятница, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Секретарь Совбеза Ирана экстренно прилетел к Путину

14
  • 31.01.2026, 9:31
  • 12,978
Секретарь Совбеза Ирана экстренно прилетел к Путину
Али Ларриджани и Владимир Путин

После сообщений о подготовке США к ударам.

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани приехал в Россию 30 января, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным. Визит не анонсировался, о нем стало известно постфактум из сообщения Кремля. Детали встречи там не раскрыли. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что основными темами переговоров были «важные региональные и международные проблемы», а также «расширение двустороннего сотрудничества», пишет The Moscow Times.

Встреча Лариджани с Путиным состоялась на фоне сообщений о подготовке США к ударам по Ирану. В пятницу американские военно-морские силы (ВМС) начали занимать боевые позиции в ожидании операции. Один из эсминцев, прибывших на Ближний Восток в составе авианосной ударной группы во главе с USS Abraham Lincoln, пришвартовался в порту израильского города Эйлат. Также были приведены в готовность многоцелевые истребители F-15E на американской базе в Иордании, сообщила The New York Times со ссылкой на спутниковые данные.

На днях президенту США Дональду Трампу представили расширенный список военных сценариев в отношении Ирана, среди которых есть высадка спецназа на территории страны. При этом Вашингтон планирует нанести удары не только по позициям руководства и силовых структур исламской республики, ответственных за подавление недавних протестов, но и по ядерным объектам, не затронутым американо-израильскими бомбардировками в июне 2025 года.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, Иран уже начал засыпать землей входы в туннели на ядерном объекте в Исфахане. Последний раз аналогичные действия предпринимались во время 12-дневной войны с Израилем.

По словам источников Reuters, цель Трампа — создать условия для смены политического руководства Ирана. Власть в республике принадлежит шиитскому духовенству во главе с аятоллой Али Хаменеи. В январе в Иране вспыхнули антиправительственные протесты, которые были жестоко подавлены. Только по официальным данным погибли более 3,1 тысячи человек.

Сам Трамп недавно заявил, что отправил к Ирану армаду, превосходящую по размеру ту, что была в Венесуэле. Она готова быстро выполнить свою миссию, в том числе «с применением силы», если это потребуется, подчеркнул он. Американский президент призвал Тегеран заключить ядерную сделку, в частности, отказаться от обогащения урана и ограничить дальность своих баллистических ракет. В противном случае США начнут военную операцию, превосходящую по масштабам июньский «Полуночный молот» 2025 года, предупредил Трамп.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин