Секретарь Совбеза Ирана экстренно прилетел к Путину 14 31.01.2026, 9:31

Али Ларриджани и Владимир Путин

После сообщений о подготовке США к ударам.

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани приехал в Россию 30 января, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным. Визит не анонсировался, о нем стало известно постфактум из сообщения Кремля. Детали встречи там не раскрыли. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что основными темами переговоров были «важные региональные и международные проблемы», а также «расширение двустороннего сотрудничества», пишет The Moscow Times.

Встреча Лариджани с Путиным состоялась на фоне сообщений о подготовке США к ударам по Ирану. В пятницу американские военно-морские силы (ВМС) начали занимать боевые позиции в ожидании операции. Один из эсминцев, прибывших на Ближний Восток в составе авианосной ударной группы во главе с USS Abraham Lincoln, пришвартовался в порту израильского города Эйлат. Также были приведены в готовность многоцелевые истребители F-15E на американской базе в Иордании, сообщила The New York Times со ссылкой на спутниковые данные.

На днях президенту США Дональду Трампу представили расширенный список военных сценариев в отношении Ирана, среди которых есть высадка спецназа на территории страны. При этом Вашингтон планирует нанести удары не только по позициям руководства и силовых структур исламской республики, ответственных за подавление недавних протестов, но и по ядерным объектам, не затронутым американо-израильскими бомбардировками в июне 2025 года.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, Иран уже начал засыпать землей входы в туннели на ядерном объекте в Исфахане. Последний раз аналогичные действия предпринимались во время 12-дневной войны с Израилем.

По словам источников Reuters, цель Трампа — создать условия для смены политического руководства Ирана. Власть в республике принадлежит шиитскому духовенству во главе с аятоллой Али Хаменеи. В январе в Иране вспыхнули антиправительственные протесты, которые были жестоко подавлены. Только по официальным данным погибли более 3,1 тысячи человек.

Сам Трамп недавно заявил, что отправил к Ирану армаду, превосходящую по размеру ту, что была в Венесуэле. Она готова быстро выполнить свою миссию, в том числе «с применением силы», если это потребуется, подчеркнул он. Американский президент призвал Тегеран заключить ядерную сделку, в частности, отказаться от обогащения урана и ограничить дальность своих баллистических ракет. В противном случае США начнут военную операцию, превосходящую по масштабам июньский «Полуночный молот» 2025 года, предупредил Трамп.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com