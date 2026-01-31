8 мая 2026, пятница, 10:09
  • 31.01.2026, 9:39
Украина получила от партнеров энергооборудование мощностью, как энергоблок АЭС

В страну поступили котлы, когенерационные установки и мощные мобильные генераторы.

Украина уже получила от международных партнеров более 700 единиц энергетического оборудования общей мощностью около 1 гигаватта. Это примерно равно выработке одного энергоблока Южноукраинской атомной электростанции.

Об этом сообщил вице-премьер Украины по восстановлению Алексей Кулеба, которого цитирует «Суспільне».

По словам Кулебы, в страну поступили котлы, когенерационные установки и мощные мобильные генераторы.

Помощь оказали Азербайджан, Бельгия, Эстония, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Германия, Польша, Великобритания, США, Турция, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Япония.

Только за последнюю неделю Украина получила более 100 единиц такого оборудования.

«Для обеспечения стабильной работы очистных сооружений, тепло- и водоснабжения Украина нуждается в дополнительных мощностях. Мы создаем национальный резерв мобильного энергетического оборудования. Он позволит нам поддерживать базовые услуги для людей во время ремонтных работ, особенно это важно зимой», - сказал Кулеба.

На создание резерва мощностью 130 мегаватт правительство уже выделило 2,6 млрд гривен. В то же время Кулеба отметил, что этого недостаточно, и Министерство развития общин и территорий планирует обращаться к партнерам за дальнейшей поддержкой.

