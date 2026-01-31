8 мая 2026, пятница, 10:09
Венесуэла объявляет масштабную амнистию

5
  31.01.2026, 9:48
  • 4,928
Проект закона охватывает период с 1999 года и до сегодняшнего дня.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес представила проект закона о всеобщей амнистии, который охватывает период с 1999 года и до сегодняшнего дня.

Об этом сообщает пресс-служба исполняющей обязанности президента Венесуэлы.

По словам Родригес, будущий закон должен помочь «залечить раны», нанесенные годами политического противостояния, насилия и экстремизма, а также способствовать восстановлению справедливости и общественного мира в Венесуэле.

Она поручила Комиссии по судебной реформе и Программе за демократическое сосуществование и мир в кратчайшие сроки подать законопроект на рассмотрение Национального собрания и призвала депутатов полностью способствовать этому процессу.

В то же время амнистия не будет распространяться на лиц, осужденных за убийства, наркоторговлю, коррупционные преступления и тяжкие нарушения прав человека - это прямо предусмотрено Конституцией Венесуэлы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что Венесуэла освобождает своих политических заключенных ускоренными темпами, и в ближайшее время этот процесс еще ускорится.

