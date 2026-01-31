В Витебске десятки домов остались без отопления ночью в морозы

В Витебске десятки домов остались без отопления ночью в морозы6
- 31.01.2026, 10:04
Из-за прорыва тепловой сети.
Десятки домов в Витебске ночью 31 января остались без отопления и горячей воды из-за прорыва тепловой сети. Об аварии сообщили в «Витебскэнерго».
В компании отметили, что батареи в домах похолодели «в связи с устранением дефекта на участке тепловой сети диаметром 700 мм в районе улицы М. Горького».
Горячую воду и отопления отключили по следующим адресам:
ж.д. по ул. 1-я Пролетарская, 3, 5, 7, 7−1, 12, 13, 15, 20, 17/2, 22;
ж.д. по ул. М. Горького, 57, 57Б, 59А, 59Б, 61, 63, 65, 67/1;
ж.д. по ул. Вострецова, 1, 3, 3−1, 5, 5−1, 7−1, 7−2, 9−1, 9−2, 11, 13;
ж.д. по ул. 4-я Прядильная, 1, 3/30, 4, 5, 6/32;
ж.д. по ул. 2-я Пролетарская, 34;
ж.д. по ул. Ямская 10, 10−1;
общежитие по ул. Горького, 57А;
ч.ж.д. по ул. Ямская, 7А;
ч.ж.д. по ул. 4-я Пролетарская, 4;
д/сад № 67 по ул. 4-я Пролетарская, 2;
д/сад № 75 по ул. Вострецова, 3А;
Детская школа искусств № 1 по ул. Горького, 59 Г;
СШ № 23 по ул. Горького, 61А;
Администрация Первомайского р-на по ул. 1-я Пролетарская, 14;
ЧУП «МегаЕвротекс» по ул. Горького, 62;
«Дубль-МК» по ул. Горького, 62−2б;
Производственный корпус ООО «Рубикон» по ул. Горького, 62Б;
Вит. обл. управление Госпромнадзора по ул. Вострецова, 2;
Водозабор № 2 по ул. Горького, 62;
ЖРЭТ г. Витебска по ул. 1-я Пролетарская, 18;
Закон и порядок по ул. Горького, 59;
Магазин № 137 по ул. Вострецова, 12;
Магазин № 131 по ул. 1-я Пролетарская, 8;
Расчетный центр № 2 ЖРЭТ по ул. 1-я Пролетарская, 10;
Социально-педагогический центр по ул. 1-я Пролетарская, 16.
Вечером 30 января специалисты провели дефектовку поврежденного участка, а также выполнены земляные работы и подготовительные мероприятия для последующего устранения аварии для сокращения времени отсутствия тепла в домах жителей района.
Около полуночи энергетики приступили к отключению теплоснабжения и подготовке к проведению сварочных работ по замене поврежденного участка тепловой сети.
«Ремонтные работы будут проводиться в ночное время. Их завершение запланировано утром 31 января. Горячее водоснабжение и отопление будет восстановлено у всех потребителей», — пообещали в «Витебскэнерго».