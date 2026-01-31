закрыть
8 мая 2026, пятница, 10:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Витебске десятки домов остались без отопления ночью в морозы

6
  • 31.01.2026, 10:04
  • 4,000
В Витебске десятки домов остались без отопления ночью в морозы

Из-за прорыва тепловой сети.

Десятки домов в Витебске ночью 31 января остались без отопления и горячей воды из-за прорыва тепловой сети. Об аварии сообщили в «Витебскэнерго».

В компании отметили, что батареи в домах похолодели «в связи с устранением дефекта на участке тепловой сети диаметром 700 мм в районе улицы М. Горького».

Горячую воду и отопления отключили по следующим адресам:

ж.д. по ул. 1-я Пролетарская, 3, 5, 7, 7−1, 12, 13, 15, 20, 17/2, 22;

ж.д. по ул. М. Горького, 57, 57Б, 59А, 59Б, 61, 63, 65, 67/1;

ж.д. по ул. Вострецова, 1, 3, 3−1, 5, 5−1, 7−1, 7−2, 9−1, 9−2, 11, 13;

ж.д. по ул. 4-я Прядильная, 1, 3/30, 4, 5, 6/32;

ж.д. по ул. 2-я Пролетарская, 34;

ж.д. по ул. Ямская 10, 10−1;

общежитие по ул. Горького, 57А;

ч.ж.д. по ул. Ямская, 7А;

ч.ж.д. по ул. 4-я Пролетарская, 4;

д/сад № 67 по ул. 4-я Пролетарская, 2;

д/сад № 75 по ул. Вострецова, 3А;

Детская школа искусств № 1 по ул. Горького, 59 Г;

СШ № 23 по ул. Горького, 61А;

Администрация Первомайского р-на по ул. 1-я Пролетарская, 14;

ЧУП «МегаЕвротекс» по ул. Горького, 62;

«Дубль-МК» по ул. Горького, 62−2б;

Производственный корпус ООО «Рубикон» по ул. Горького, 62Б;

Вит. обл. управление Госпромнадзора по ул. Вострецова, 2;

Водозабор № 2 по ул. Горького, 62;

ЖРЭТ г. Витебска по ул. 1-я Пролетарская, 18;

Закон и порядок по ул. Горького, 59;

Магазин № 137 по ул. Вострецова, 12;

Магазин № 131 по ул. 1-я Пролетарская, 8;

Расчетный центр № 2 ЖРЭТ по ул. 1-я Пролетарская, 10;

Социально-педагогический центр по ул. 1-я Пролетарская, 16.

Вечером 30 января специалисты провели дефектовку поврежденного участка, а также выполнены земляные работы и подготовительные мероприятия для последующего устранения аварии для сокращения времени отсутствия тепла в домах жителей района.

Около полуночи энергетики приступили к отключению теплоснабжения и подготовке к проведению сварочных работ по замене поврежденного участка тепловой сети.

«Ремонтные работы будут проводиться в ночное время. Их завершение запланировано утром 31 января. Горячее водоснабжение и отопление будет восстановлено у всех потребителей», — пообещали в «Витебскэнерго».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин