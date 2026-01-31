В Витебске десятки домов остались без отопления ночью в морозы 6 31.01.2026, 10:04

Из-за прорыва тепловой сети.

Десятки домов в Витебске ночью 31 января остались без отопления и горячей воды из-за прорыва тепловой сети. Об аварии сообщили в «Витебскэнерго».

В компании отметили, что батареи в домах похолодели «в связи с устранением дефекта на участке тепловой сети диаметром 700 мм в районе улицы М. Горького».

Горячую воду и отопления отключили по следующим адресам:

ж.д. по ул. 1-я Пролетарская, 3, 5, 7, 7−1, 12, 13, 15, 20, 17/2, 22;

ж.д. по ул. М. Горького, 57, 57Б, 59А, 59Б, 61, 63, 65, 67/1;

ж.д. по ул. Вострецова, 1, 3, 3−1, 5, 5−1, 7−1, 7−2, 9−1, 9−2, 11, 13;

ж.д. по ул. 4-я Прядильная, 1, 3/30, 4, 5, 6/32;

ж.д. по ул. 2-я Пролетарская, 34;

ж.д. по ул. Ямская 10, 10−1;

общежитие по ул. Горького, 57А;

ч.ж.д. по ул. Ямская, 7А;

ч.ж.д. по ул. 4-я Пролетарская, 4;

д/сад № 67 по ул. 4-я Пролетарская, 2;

д/сад № 75 по ул. Вострецова, 3А;

Детская школа искусств № 1 по ул. Горького, 59 Г;

СШ № 23 по ул. Горького, 61А;

Администрация Первомайского р-на по ул. 1-я Пролетарская, 14;

ЧУП «МегаЕвротекс» по ул. Горького, 62;

«Дубль-МК» по ул. Горького, 62−2б;

Производственный корпус ООО «Рубикон» по ул. Горького, 62Б;

Вит. обл. управление Госпромнадзора по ул. Вострецова, 2;

Водозабор № 2 по ул. Горького, 62;

ЖРЭТ г. Витебска по ул. 1-я Пролетарская, 18;

Закон и порядок по ул. Горького, 59;

Магазин № 137 по ул. Вострецова, 12;

Магазин № 131 по ул. 1-я Пролетарская, 8;

Расчетный центр № 2 ЖРЭТ по ул. 1-я Пролетарская, 10;

Социально-педагогический центр по ул. 1-я Пролетарская, 16.

Вечером 30 января специалисты провели дефектовку поврежденного участка, а также выполнены земляные работы и подготовительные мероприятия для последующего устранения аварии для сокращения времени отсутствия тепла в домах жителей района.

Около полуночи энергетики приступили к отключению теплоснабжения и подготовке к проведению сварочных работ по замене поврежденного участка тепловой сети.

«Ремонтные работы будут проводиться в ночное время. Их завершение запланировано утром 31 января. Горячее водоснабжение и отопление будет восстановлено у всех потребителей», — пообещали в «Витебскэнерго».

