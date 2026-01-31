Купянск-Узловой — под полным контролем ВСУ 1 31.01.2026, 10:20

Россиян зачищают.

Поселок Купянск-Узловой Харьковской области находится под полным контролем Вооруженных сил Украины, а малые группы оккупантов, которые проникли в поселок, уже зачищают.

Это подтверждается, в частности, видео, которые записывают украинские бойцы из центра этого населенного пункта, сообщили в DeepState.

«По ситуации с Купянск-Узловым — поселок под полным контролем Сил Обороны Украины. Последние дни хорошим подтверждением являются ежедневные видео украинского военнослужащего. Он не только без броника и каски, а еще и без шапки, ходит по центру поселка», — говорится в сообщении. Аналитики подчеркнули, что иногда в поселок действительно проникают малые группы противника, целью которых является инфильтроваться из района Песчаного по железной дороге в Купянск-Узловой.

«Но их зачищают, и это делается, к сожалению, относительно часто, однако делается, чтобы не допустить дальнейшего накопления», — пояснили в DeepState.

Там также отметили, что ситуация по Петропавловке пока уточняется.

Напомним, 27 января Генштаб ВС РФ лживо заявил о «захвате» Купянска-Узлового.

