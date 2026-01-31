8 мая 2026, пятница, 12:07
Ночью в воздушное пространство Польши залетели «объекты» из Беларуси

  • 31.01.2026, 10:44
Их отслеживали военные.

В ночь с 30 на 31 января в воздушное пространство Польши со стороны Беларуси залетели объекты, которые военные «с высокой долей вероятности» определили как воздушные шары. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования войск Вооруженных сил Польши в соцсети X.

«Полеты объектов непрерывно отслеживались военными радиолокационными системами. В целях обеспечения безопасности были введены временные ограничения на использование части воздушного пространства Подляского воеводства для гражданской авиации. Эти меры носили превентивный характер и соответствовали действующим процедурам. Угрозы безопасности воздушного пространства Польши не зафиксировано», — сообщили в Оперативном командовании.

В ведомстве отметили: произошедшее является еще одним «из серии гибридных инцидентов на востоке Польши».

«Оперативное командование Вооруженных сил Польши находится в постоянном контакте с соответствующими учреждениями и службами, обмениваясь информацией и предоставляя данные о наблюдаемых объектах. Ситуация постоянно отслеживается, и Вооруженные силы Польши остаются в готовности к выполнению задач, связанных с защитой воздушного пространства Польши», — добавили в Оперативном командовании.

