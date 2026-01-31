Bloomberg: В Евросоюзе придумали новый способ борьбы с российской нефтью 3 31.01.2026, 10:52

Это значительно ужесточит ограничения.

Европейский союз рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на услуги для ее морской перевозки в рамках 20-го пакета санкций против Москвы за войну в Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что если этот шаг будет поддержан странами-членами ЕС, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены товара.

«Полный запрет значительно ужесточит ограничения, введенные в отношении российской нефти, и упростит обеспечение соблюдения санкций», - заявили собеседники издания.

Важно, что ЕС стремится утвердить новый пакет к концу февраля. Доходы России от нефти считаются жизненно важными для поддержания российской экономики во время войны против Украины. Поставки нефти из России упали до самого низкого уровня с начала вторжения на фоне санкций США и Европы и низких цен.

Ожидается, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций также предложит дополнительные ограничения в отношении российских банков, нефтяных компаний, криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции блока. В санкционный список снова войдут суда «теневого флота».

