Российские танкеры начали прятаться у берегов Турции 3 31.01.2026, 11:09

3,080

Опасаясь морских дронов Украины.

Российские танкеры «теневого флота» начали прятаться у берегов Турции при плавании по Черному морю, опасаясь атак украинских беспилотных катеров.

Об этом пишет «Милитарный» со ссылкой на аналитиков морского трафика и данные OSINT-проектов. По данным «Милитарного», танкер STRATEG под российским флагом, который находится под санкциями США, Евросоюза, Украины, Великобритании и некоторых других стран, в Черном море старался как можно ближе двигаться возле берегов Турции. При этом Турция, напомним, входит в НАТО.

На карте видно, что STRATEG вышел из российского Новороссийска, а потом двигался вдоль побережья сначала возле Сочи, потом у берегов Грузии, а затем у берегов Турции, пока не прошел пролив между Европой и Малой Азией – Босфор.

Таким образом, делается вывод, что танкеры российского «теневого флота» поменяли тактику движения по Черному морю после того, как украинские морские дроны начали их атаковать. Теперь они стремятся ходить ближе к берегам Турции, надеясь, что это их спасет от атак морских дронов.

Напомним, в декабре 2025 года Киев впервые публично признал, что он атакует российские танкеры «теневого флота», так как они обходят санкции и финансируют войну России против Украины.

В ноябре-декабре 2025 года украинские дроны атаковали четыре нефтяных танкера, связанных с российским «теневым флотом». Три судна были атакован морскими дронами в Черном море, а еще одно - БпЛА в Средиземном море.

По данным СБУ, все атакованные танкеры направлялись в российские порты для загрузки нефтью. ВСУ продолжают подобные операции, чтобы снизить возможности Кремля по финансированию войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com