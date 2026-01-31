«Такое ощущение, что у Лукашенко головной мозг ампутирован»21
- 31.01.2026, 11:17
Идиот, самый настоящий.
Диктатор Лукашенко во время мероприятия в Минске 30 января по-хамски раскрыл «секрет» женской красоты.
«Вы же так хотите быть красивыми, – обратился к присутствовавшим женщинам Лукашенко. – Вы всякую заразу на лицо, еще куда-то в тело, медом обмазываетесь [...] Самый лучший мед для красоты – это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это самое лучшее средство. Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков».
Читатели Charter97.org отреагировали на хамский выпад диктатора:
«Ну пусть своих любовниц, фавориток и просто шкур из «службы протокола» отправит с лопатами улицы убирать».
«Феерический долб...еб. Такое ощущение, что у сипатого не палец на ноге, а целый головной мозг ампутирован».
«Женщинам не нужен мед из чужих глупостей. А вот стране давно нужен руководитель без дешёвых шуточек».
«Лука! Никогда не зли женщин. Они же помнят даже то, что еще не случилось».
«Какая лопата? А короновирус? Трактором, идиот, трактором! Под сотку водочки. Потому что - гладиолус!»
«Идзиот, самый настаяшчый…»
«Сашок - самый лучший метод для твоего спокойствия, это: «Чемодан - вокзал - Ростов». Витя Янукович уже заждался - наверняка сейчас чайник включает!»
«Лучшие таблетки от похудения - взять лопату и чистить снег от Дроздов до Дворца».
«Абельская, посмотри рентгеном, у старика в голове навоз».