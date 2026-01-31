закрыть
8 мая 2026, пятница, 12:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Такое ощущение, что у Лукашенко головной мозг ампутирован»

21
  • 31.01.2026, 11:17
  • 18,542
«Такое ощущение, что у Лукашенко головной мозг ампутирован»

Идиот, самый настоящий.

Диктатор Лукашенко во время мероприятия в Минске 30 января по-хамски раскрыл «секрет» женской красоты.

«Вы же так хотите быть красивыми, – обратился к присутствовавшим женщинам Лукашенко. – Вы всякую заразу на лицо, еще куда-то в тело, медом обмазываетесь [...] Самый лучший мед для красоты – это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это самое лучшее средство. Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков».

Читатели Charter97.org отреагировали на хамский выпад диктатора:

«Ну пусть своих любовниц, фавориток и просто шкур из «службы протокола» отправит с лопатами улицы убирать».

«Феерический долб...еб. Такое ощущение, что у сипатого не палец на ноге, а целый головной мозг ампутирован».

«Женщинам не нужен мед из чужих глупостей. А вот стране давно нужен руководитель без дешёвых шуточек».

«Лука! Никогда не зли женщин. Они же помнят даже то, что еще не случилось».

«Какая лопата? А короновирус? Трактором, идиот, трактором! Под сотку водочки. Потому что - гладиолус!»

«Идзиот, самый настаяшчый…»

«Сашок - самый лучший метод для твоего спокойствия, это: «Чемодан - вокзал - Ростов». Витя Янукович уже заждался - наверняка сейчас чайник включает!»

«Лучшие таблетки от похудения - взять лопату и чистить снег от Дроздов до Дворца».

«Абельская, посмотри рентгеном, у старика в голове навоз».

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров