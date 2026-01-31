В Беларуси изменилась ситуация с фальшивыми деньгами 5 31.01.2026, 11:25

3,818

Подделок номиналом $50 стало в два раза больше.

Фальшивых денег в Беларуси стали находить меньше — к такому выводу пришел Нацбанк, посчитав количество выявленных банками поддельных денег за январь — сентябрь 2025 года. Самую популярную для подделок валюту угадать нетрудно, пишет Onliner.

Регулятор сообщает, что за 9 месяцев прошлого года белорусские банки выявили 411 поддельных денежных знаков — это 409 банкнот и 2 монеты.

Как и раньше, чаще всего попадались фальшивые доллары США. На них пришлось почти 88% всех подделок. Для сравнения: российских рублей, евро и других валют среди фальшивок было в разы меньше.

Если сравнивать с тем же периодом 2024 года, общее количество поддельных денег снизилось. Меньше стало и фальшивых долларов, и поддельных российских рублей, и евро.

При этом внутри долларовых подделок ситуация изменилась. Фальшивых 100-долларовых купюр стало заметно меньше — их количество сократилось на 21,6%, до 258 штук. А вот подделок номиналом $50 стало в два раза больше — 101 банкнота.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com