8 мая 2026, пятница, 12:12
США ввели новые санкции против Ирана

3
  • 31.01.2026, 11:33
  • 2,056
Стало известно, кто попал в список.

Соединенные Штаты Америки объявили санкции против министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени и еще ряда лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Управление по контролю за внешними активами Минфина США объявило новые санкции против Ирана в связи с кровавым подавлением протестов.

Под санкции попал министр внутренних дел и еще пять должностных лиц из силовых структур.

Также в список попал инвестор Бабак Мортеза Заньяни, которого США считают ответственным за отмывание денег в интересах иранского режима.

Кроме того, под санкциями оказались две биржи цифровых активов, через которые, как считают США, проходили большие объемы средств, связанных с приближенными к Корпусу стражей исламской революции лицами.

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров