США ввели новые санкции против Ирана

США ввели новые санкции против Ирана3
- 31.01.2026, 11:33
Стало известно, кто попал в список.
Соединенные Штаты Америки объявили санкции против министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени и еще ряда лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
Управление по контролю за внешними активами Минфина США объявило новые санкции против Ирана в связи с кровавым подавлением протестов.
Под санкции попал министр внутренних дел и еще пять должностных лиц из силовых структур.
Также в список попал инвестор Бабак Мортеза Заньяни, которого США считают ответственным за отмывание денег в интересах иранского режима.
Кроме того, под санкциями оказались две биржи цифровых активов, через которые, как считают США, проходили большие объемы средств, связанных с приближенными к Корпусу стражей исламской революции лицами.