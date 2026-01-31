США ввели новые санкции против Ирана 3 31.01.2026, 11:33

Стало известно, кто попал в список.

Соединенные Штаты Америки объявили санкции против министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени и еще ряда лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Управление по контролю за внешними активами Минфина США объявило новые санкции против Ирана в связи с кровавым подавлением протестов.

Под санкции попал министр внутренних дел и еще пять должностных лиц из силовых структур.

Также в список попал инвестор Бабак Мортеза Заньяни, которого США считают ответственным за отмывание денег в интересах иранского режима.

Кроме того, под санкциями оказались две биржи цифровых активов, через которые, как считают США, проходили большие объемы средств, связанных с приближенными к Корпусу стражей исламской революции лицами.

