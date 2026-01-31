Белорус продает пару лыжных ботинок вот уже 10 лет 3 31.01.2026, 11:41

Цена — 250 тысяч рублей.

Самый короткий рассказ, который никого не оставит равнодушным, написал не Эрнест Хемингуэй («Продаются детские ботиночки. Неношеные»), а белорус из Ганцевичей, 10 лет назад разместивший на страницах интернет-барахолки объявление: «Продаются лыжные ботинки, размер 41, 250 000 рублей». Внимание на пост обратил alexanderbazaphoto и собрал на своей странице в Threads цепочку искрометных шуток пользователей о погоде, жизни и стабильности национальной валюты, пишет «Зеркало».

«Человек продает на барахолке лыжные ботинки в Беларуси уже 10 лет лет! Вот это упорство которому можно позавидовать. Даже цена еще в старых номиналах! Дело еще было до деноминации в 2016 году. Сдаваться он видимо не собирается», — подписал свой пост alexanderbazaphoto и проиллюстрировал публикацию скрин-шотом того самого объявления.

На фотографии — старые, но неплохо сохранившиеся, советские ботинки. Автор объявления живет (или жил) в Ганцевичах.

Пост в Threads собрал более 20 тысяч просмотров, а также собрал немалое количество шуток.

«Это такой способ скрытной подачи сигнала. Пока ботинки выставлены на продажу — все нормально. Как только исчезли — явка провалена! Не мешайте работать, тут дело особой важности!» — предположил petelkins.

«Это не лыжные ботинки! Это мюли (Изящные туфли с открытой пяткой — Прим. ред.) из рожи утконоса! Вы не понимаете ничего в моде», — написал _svt.alexxeev_.

«Я бы купил и избавил его от страданий ежедневно аппать объяву, но не мой размерчик», — подключился к дискуссии nebzdyaschiy.

Часть комментаторов с иронией предположило, что цена 250 тысяч рублей, указанная в объявлении, — это не до деноминации, а после.

«Это новыми», — отметился в обсуждении big_shallow.

С ним согласился и другой пользователь. В переписке он пояснил, что 250 тысяч не так уж и дорого, если пара обуви «коллекционная».

Комментатор medwed. photo с (вероятно) грустью написал, что «скоро» 250 тысяч неденоминированных рублей «будет «современными» деньгами». При том, что рубль, по итогам вчерашних торгов, все еще удерживает свои позиции на валютно-товарной бирже.

Еще один пользователь нашел другой повод похандрить:

«Его понять можно — ровно столько у нас отсутствовала пора года для этого девайса. А сейчас люди просто разучились кататься на лыжах, даже с учетом такой зимы у нас в парке (Севастопольский парк, Минск) катается от силы пару человек, да и то по внешнему виду все за лет пятьдесят. Я бы к ним присоединился, но за долгие годы бесснежья лыжи, лежавшие в гараже мне надоели и я их банально выкинул, оставил только дюралевые палки. Вот как то так», — виртуально вздохнул над клавиатурой olegmakarevich.

