Агенты захватили Кремль? 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

31.01.2026, 13:34

Спикер Госдумы РФ заговорил на странном языке.

Странные слова употребляет нижний спикер Володин. Он объявил в связи с боевыми действиями его шефа в Украине:

«Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия — «оружия возмездия». И достижения целей специальной военной операции».

Какие депутаты? Кто именно? Луговой с Бутиной? Сомнительные слова «оружие возмездия»… Из Третьего Рейха пришли. Как же можно их использовать, Володин? Выбирайте выражения. Надо бы что-то из словаря Великой Победы использовать, а не лексику нацистского врага. Правда, Вячеслав?

Юлиан Семенов пишет в известном романе:

«Вот что, - продолжал Мюллер. - Вам надлежит изучить эти дела: здесь работа штандартенфюрера Штирлица за последний год. Это дело, относящееся к оружию возмездия... то есть к атомному оружию... К физику Рунге... В общем, дело тухлое, но постарайтесь его покопать».

Стоило бы, конечно, поскорее собрать совещание серьезных государственных мужей, чтобы обсудить предложение Володина. Вот список: Медведев, Нарышкин, Песков, Захарова, Соловьев, Кадыровы (академик + сын-медалист), Караганов.

Но только вести обсуждение следует осторожно. Бутылку в руки Медведеву не давать. А то Володин может повторить судьбу бедняги Холтоффа – опасно копаться в историях с «оружием возмездия». Стукнет «по кумполу» и притащит к удивленному Путину со словами: «Об «оружии возмездия» заговорил! Не подослан ли он нацистами?!»

