Агенты захватили Кремль?2
- 31.01.2026, 13:34
Спикер Госдумы РФ заговорил на странном языке.
Странные слова употребляет нижний спикер Володин. Он объявил в связи с боевыми действиями его шефа в Украине:
«Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия — «оружия возмездия». И достижения целей специальной военной операции».
Какие депутаты? Кто именно? Луговой с Бутиной? Сомнительные слова «оружие возмездия»… Из Третьего Рейха пришли. Как же можно их использовать, Володин? Выбирайте выражения. Надо бы что-то из словаря Великой Победы использовать, а не лексику нацистского врага. Правда, Вячеслав?
Юлиан Семенов пишет в известном романе:
«Вот что, - продолжал Мюллер. - Вам надлежит изучить эти дела: здесь работа штандартенфюрера Штирлица за последний год. Это дело, относящееся к оружию возмездия... то есть к атомному оружию... К физику Рунге... В общем, дело тухлое, но постарайтесь его покопать».
Стоило бы, конечно, поскорее собрать совещание серьезных государственных мужей, чтобы обсудить предложение Володина. Вот список: Медведев, Нарышкин, Песков, Захарова, Соловьев, Кадыровы (академик + сын-медалист), Караганов.
Но только вести обсуждение следует осторожно. Бутылку в руки Медведеву не давать. А то Володин может повторить судьбу бедняги Холтоффа – опасно копаться в историях с «оружием возмездия». Стукнет «по кумполу» и притащит к удивленному Путину со словами: «Об «оружии возмездия» заговорил! Не подослан ли он нацистами?!»
