Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ

Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ1
- 31.01.2026, 13:42
В Генштабе ВСУ раскрыли детали.
Силы обороны Украины ночью 31 января нанесли ряд ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора вчера и в ночь на 31 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов на временно оккупированных территориях Украины и на территории государства-агрессора», - говорится в сообщении.
Что известно о последствиях ударов
На временно оккупированной территории Луганской области, в районе Каменки, украинские воины уничтожили зенитный ракетный комплекс «Тор-М1». Последствия удара уточняются.
Кроме того, на ВОТ Запорожья поражен пункт управления БПЛА противника в районе Ровнополья, склад материально-технических средств подразделения отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в районе Воскресенки, а также скопление живой силы врага в районах Ровнополья, Приволья и Успеновки.
Дополнительно украинские бойцы нанесли удар по сосредоточению живой силы противника в районе города Часов Яр.
Также подразделения Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Случевск Брянской области РФ.
Потери противника и результаты поражения в настоящее время уточняются.