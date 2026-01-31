В США начался частичный шатдаун 5 31.01.2026, 13:58

4,000

Ожидается, что он не будет долгим.

Федеральное правительство Соединенных Штатов Америки частично остановило работу, несмотря на одобрение Сенатом соглашения о финансировании, необходимого для предотвращения шатдауна.

Об этом сообщает CBS News.

Как сообщается, частичный шатдаун официально начался в полночь 31 января по восточному времени США. Это произошло через несколько часов после того, как сенаторы согласились продлить финансирование большинства агентств до сентября.

Ожидается, что остановка работы будет непродолжительной. Пакет законопроектов должен быть одобрен Палатой представителей, которая имеет перерыв в работе до понедельника, 2 февраля.

Кроме этого, ожидается, что законодатели нижней палаты проголосуют за него вскоре после возвращения в Вашингтон.

Издание отмечает, что в Вашингтоне нет желания продолжать закрытие, подобное тому, которое длилось 43 дня осенью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com