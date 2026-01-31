Психологи обнаружили у людей рост интереса к парадоксальному явлению 3 31.01.2026, 14:22

Ученые связывают это с особенностями работы нервной системы.

Психологи отмечают рост интереса к парадоксальному явлению — многие люди, мечтая о покое и свободном времени, неожиданно чувствуют тревогу, когда тишина наконец наступает. Несмотря на усталость от спешки, мы нередко бессознательно возвращаемся к привычному ритму хаоса — и даже начинаем скучать по нему, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты связывают это с работой нервной системы. Если человек годами жил в условиях постоянной занятости, заботы о других или непредсказуемости, его организм привыкает считать движение и напряжение безопасными. В результате состояние покоя воспринимается не как отдых, а как тревожная пауза.

По словам психологов, в этом играет роль и так называемое «прерывистое подкрепление» — механизм, который заставляет нас проверять телефон, даже когда там почти никогда нет срочных новостей. Иногда хаос действительно требует вмешательства, давая кратковременное чувство значимости. Именно эти редкие «награды» закрепляют привычку жить в постоянной активности.

Особенно часто подобный эффект наблюдается у тех, кого с детства или долгие годы хвалили за трудолюбие, способность справляться со всем и быть постоянно доступными. Для таких людей тишина воспринимается как потеря опоры: если сейчас никто не нуждается в их помощи, возникает вопрос — кто они без вечной полезности?

Психологи советуют учиться выдерживать спокойные моменты постепенно, делать маленькие паузы, осознанно замечать попытки заполнить тишину, позволять себе скуку и откладывать импульсивные действия хотя бы на несколько минут. Со временем организм учится воспринимать спокойствие не как угрозу, а как норму.

