Киев, многие области Украины и часть Молдовы остались без света

Киев, многие области Украины и часть Молдовы остались без света13
- 31.01.2026, 20:11
Что происходит?
Киев и значительная часть областей Украины внезапно оказались без света утром 31 января. Блэкаут задел даже часть Молдовы.
РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации, и, где сейчас перебои со светом.
Что случилось
Утром в субботу, 31 января, в Киеве внезапно пропал свет, а из-за отключения электроэнергии начались перебои с отоплением и водой. Сразу же после этого начали появляться сообщения об аварийных отключениях света в других областях Украины.
В Министерстве энергетики объяснили причины: по команде НЭК «Укрэнерго» были применены экстренные отключения электроэнергии. Официально ведомство подтвердило ограничения в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.
Однако энергетики успокаивают - ситуация должна стабилизироваться достаточно быстро.
«По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов», - сообщили в Минэнерго.
Какова причина отключения электроэнергии
Причиной масштабного сбоя стало технологическое нарушение, которое произошло сегодня в 10:42. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, одновременно отключились две магистрали:
линия 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы;
линия 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины.
Это спровоцировало каскадное отключение в сети и срабатывание автоматических систем защиты на подстанциях. Из-за аварии пришлось разгрузить блоки атомных электростанций.
«Энергетики «Укрэнерго» работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен», - заверил Шмыгаль.
В Киеве транспортный коллапс и нет воды
Столица Украины получила едва ли не самый большой удар. В Киеве остановилось движение поездов метрополитена. Подземку используют как укрытие, вход на станции свободный. Также сообщается об остановке наземного электротранспорта.
Городская электричка (Kyiv City Express) временно приостанавливала движение из-за отсутствия напряжения, однако ситуацию оперативно стабилизировали.
Во всем городе исчезла вода. Насосные станции обесточены. Кроме того, киевляне сообщают о перебоях с отоплением.
В Харькове также остановилось метро
В Харькове из-за недостатка напряжения также полностью остановлен метрополитен и электротранспорт. В городе и области введены аварийные отключения электроэнергии для сохранения энергосистемы.
Ситуация с водой в регионах
Обесточивание инфраструктуры ударило по водоснабжению во многих городах:
Винница: Весь город остался без воды из-за полного обесточивания водоканала.
Житомир: Остановились насосные станции.
Коммунальщики переводят их на резервное питание, чтобы восстановить подачу воды.
Чернигов: Насосные станции, обеспечивающие город водой и теплом, также переходят на генераторы. В городе остановился электротранспорт.
Полтава: Введены аварийные отключения. Водоканал предупреждает о возможном отсутствии воды или существенном снижении давления в отдельных районах города.
Конотоп (Сумская область): Из-за дефицита энергии вводятся графики подачи воды.
Работает ли «Укрзализныця»
Железнодорожное движение претерпело незначительные перебои из-за отключения внешнего питания контактной сети. Сейчас в «Укрзализныце» сообщают, что ситуация стабилизирована. Пригородные электропоезда возобновили движение и следуют с минимальными задержками.
Где еще исчез свет
Экстренные отключения света введены также в Днепропетровской, Одесской и Хмельницкой областях. Энергетики работают над восстановлением питания и стабилизацией системы.
Блэкаут в Молдове
Масштабный сбой затронул и соседнюю страну. Часть населенных пунктов Молдовы осталась без электроснабжения. Речь идет как минимум о Кишиневе и его пригороде (Ставчены, Дурлешты, Ватра), а также Тараклию, Кагул и Новые Анены.
В Молдове официально говорят, что причина обесточивания - ситуация в Украине.
«Из-за серьезных проблем в электрической сети Украины утром 31 января упало напряжение на высоковольтной линии 400 кВ Исакча-Вулканешты-МГРЭС, это привело к аварийному отключению электроэнергетической системы», - заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.
Сейчас местный оператор Moldelectrica работает над устранением последствий аварии и восстановлением питания.