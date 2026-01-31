8 мая 2026, пятница, 15:58
Тяжелый украинский дрон разнес вдребезги вражескую технику среди белого дня

  • 31.01.2026, 15:04
  • 4,508
Работу бригады «Месть» показали на видео.

Украинские пограничники разбили вражескую технику на одном из направлений боевых действий. Для поражения они использовали тяжелый дрон Vampire.

Поражение было осуществлено бойцами бригады «Месть». Кадры «демилитаризации» оккупантов показали в Госпогранслужбе Украины.

«Тяжелый дрон пограничников бригады «Месть» разносит вражескую технику вдребезги среди белого дня. Миф о том, что «Вампиры» работают только ночью и боятся солнечного света – опровергнут. Наш тяжелый бомбер прекрасно чувствует себя днем, а сгорает от него только российская техника», – прокомментировали работу бойцов в ГПСУ.

Где именно было осуществлено поражение, в Госпогранслужбе не уточнили.

