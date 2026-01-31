Bloomberg: Охота на танкеры «теневого флота» РФ превратилась в зрелищное действо 31.01.2026, 15:36

Частные трекинговые компании становятся ключевыми игроками.

Погоня за нефтяным танкером «Белла-1», который в декабре пытался скрыться от США у берегов Венесуэлы, превратилась в зрелищную драму, за которой недели наблюдали трейдеры и аналитики по всему миру, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Судно отключало транспондеры, меняло название, перекрашивало борт и поднимало российский флаг, прежде чем было задержано у берегов Исландии 7 января. Но даже посреди Атлантики оно оставалось «на виду» благодаря современным технологиям и стремительно растущей индустрии отслеживания танкеров.

Когда-то сервисы по мониторингу судов были нишевым инструментом для трейдеров. Сегодня компании вроде Vortexa, Kpler и TankerTrackers.com стали важной частью глобальной инфраструктуры безопасности и аналитики. Их данные используют не только торговые дома, но и хедж-фонды, а также государственные структуры на фоне усиления санкционного давления и геополитической нестабильности. По прогнозам, рынок морской аналитики вырастет более чем на 40% к 2030 году — до $4,26 млрд.

Современные системы отслеживания строятся на обязательных AIS-датчиках, спутниковых снимках и анализе больших массивов данных. Однако многие танкеры используют хитрые приемы, чтобы скрыться: отключают сигнал, «подделывают» маршруты, перерисовывают названия и флаги. В таких случаях аналитикам приходится обращаться к старым методам — от ручного сопоставления снимков до отправки тайных фотографов в порты.

Компании отмечают рост спроса со стороны правительств, особенно США. После сокращения штатов в федеральных агентствах и временного прекращения публикаций данных EIA, частные трекеры стали едва ли не единственным источником точной информации. Kpler утверждает, что крупнейшая часть ее роста сегодня — за счет госзаказчиков.

Но подъем индустрии вызывает и критику. Эксперты опасаются, что жизненно важная информация о поставках нефти уходит в руки частных игроков, данные которых стоят десятки тысяч долларов в год. А теоретически такой доступ может получить кто угодно — за исключением откровенно «грязных» клиентов, которых компании обещают не обслуживать.

