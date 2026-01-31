«И уволиться оттуда не так уж и просто, говорят – ищи замену»21
- 31.01.2026, 19:13
- 22,746
Видео из Кореличского района вскрыло массовую проблему в Беларуси.
Жительница Кореличского района возмутилась в сети работой руководства торговой сети «Родны кут»: в агрогородке Еремичи магазин оказался на грани закрытия из-за того, что на продавца повесили кучу обязанностей и она не справляется с нагрузкой.
Видео «Салідарнасці» об этом в TikTok посмотрели несколько сотен тысяч человек: ситуация подсветила массовую проблему.
@gazetaby Беларуска из деревни рассказала, что в соседнем агрогородке может закрыться магазин. Все из-за того, что на продавщицу взвалили дополнительные обязанности вплоть до уборки снега. В комментарии пришли беларусы и оказалось, что это массовая проблема в сельской местности #новостибеларуси #беларусьсейчас #белтикток #gazetaby #медыясалідарнасць ♬ оригинальный звук - Салідарнасць
Журналисты выбрали характерные комментарии.
«В райпо везде так. Сама так три года проработала. И уволиться оттуда не так уж и просто. Говорят – ищи замену».
«Моя жена работает завмагом, ее обязанности: продавец, грузчик, уборщица, товаровед, кочегар, и зарплата 1300. А еще просрочки повесят две-три тысячи, со словами «мы же вам платим такие деньги». Да еще найди кто покосит, кто порубит. За месяц за уборку добавляют 30 рублей, за грузчика – 27 рублей, за стаж – 27 рублей (а стаж 22 года)...
Дрова привозят в декабре и январе, они сырые, ими не натопишь. И главное – всем начхать. Приедут и начинают: почему этого нет, почему того нет. А то, что у «Роднага кута» неоплата везде, они молчат. Главное – задавить продавца. Это все в Пружанском районе».
«А еще на одного продавца, на которого возложили несколько должностей, приезжает десять проверяющих. Так пусть бы те, что сидят в теплых кабинетах, приехали, натопили в магазине, убрали, обкосили, разгрузили машины с товаром, сделали реестры на товар и т.д. А продавец пришел бы в теплый магазин и работал с покупателем».
«Это очень больная тема. Мы уже год без магазина. Что же делать? Ну, правда, что?»
«Прямо описали всю ситуацию, которую я протерпела 30 лет, и уклала все здоровье».
«Сейчас везде так, в деревнях. Работай один, выполняй несколько работ, зарплата маленькая, начальников много».
«Начальники не хотят решать реальные проблемы. И интересно, продавец работает один за несколько человек, а зарплата за одного. Вопрос: где деньги?
«Все так вроде бы, но в магазин на 10 покупателей в день нанять продавца, дворника, кочегара и грузчика – это круто... Нужно еще и заведующего».
«Хоть кто-то озвучил эту проблему, кто работал – тот поймет. Кто не связан с этой ситуацией – не поймет, только будет выносить вердикты. Никакое собрание не решит эту проблему, только страдают обычные сельские жители. Просто система потребкооперации давно устарела. На одного продавца десяток начальников».
«Никогда и нигде продавцов за людей никто не считал».
«Бедные люди. А начальство получает 2-3 тысячи за протирание штанов. Ничего у нас не изменится».
«В телевизоре все очень хорошо».