Foreign Affairs: Теперь очередь за Вашингтоном2
- 31.01.2026, 16:09
Токио усилил давление на Пекин.
В ноябре премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила в парламенте, что возможная атака Китая на Тайвань может представлять экзистенциальную угрозу для Японии и потребовать военного ответа. Эти слова вызвали резкую реакцию Пекина, Китай усилил военные учения рядом с Японией, приостановил импорт японских морепродуктов, запретил экспорт товаров двойного назначения и рекомендовал своим гражданам не путешествовать в Японию, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
За последние годы Токио провел масштабную модернизацию армии, укрепил цепочки поставок и стал более уверенно отстаивать свои интересы в регионе. При этом поддержки США не хватает, что ослабляет общий эффект сдерживания Китая. Эксперты отмечают, что Вашингтон должен использовать укрепление Японии, создавая совместную стратегию безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и координируя промышленную политику с Австралией и Индией.
С конца правления Синдзо Абэ Япония постепенно перешла от обороны к проактивной стратегии, расширила полномочия вооруженных сил, приобрела ударные возможности для нанесения контрударов по потенциальным противникам, инвестирует в гиперзвуковое оружие, крылатые ракеты и космическое наблюдение. Токио укрепляет связи с соседями и союзниками, включая Австралию, Филиппины, Великобританию, предоставляя технологии, военную технику и совместно разрабатывая вооружение.
Кроме оборонного потенциала, Япония активно повышает экономическую устойчивость. Создан Совет по экономической безопасности, принят Закон о продвижении экономической безопасности, вложены миллиарды долларов в производство микроэлектроники, полупроводников и стратегических технологий. Токио также ограничил китайские инвестиции в чувствительные отрасли и координирует санкции с США и Европой.
Эксперты подчеркивают, что успех Японии рискует стимулировать отступление США, однако это противоположно интересам Вашингтона. Совместная интеграция оборонных систем, координация подготовки войск и производство критически важного вооружения на японской территории позволят создать единый щит безопасности в западной части Тихого океана.
Япония уже продемонстрировала решимость защищать регион. Теперь США должны укрепить союз, поддержать заявления Такаичи о стратегической угрозе Тайваню и вместе с Токио противостоять экономическому и военному давлению Китая. Если Вашингтон не проявит активность, Пекин получит подтверждение слабости американских союзов и возможности для дальнейшей экспансии.