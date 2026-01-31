Белорусские драники покоряют Аргентину 6 31.01.2026, 16:32

3,286

Крупная газета Clarín опубликовала рецепт традиционного блюда Беларуси.

Теперь и в очень далекой Аргентине знают, что такое белорусские драники – крупное местное издание Clarín рассказало своим читателям об этом традиционном белорусском блюде.

На сайте газеты вышел материал с подробным рецептом картофельных оладий, который журналисты назвали «белорусской классикой, уже покорившей США».

В публикации отмечается, что драники (они назвали их pancake de papa) – это простое, но сытное блюдо из картофеля, лука и яиц, которое давно стало гастрономическим символом Беларуси. Авторы материала подчеркивают, что именно минимализм ингредиентов и хрустящая текстура сделали блюдо популярным далеко за пределами Восточной Европы.

Clarín также обращает внимание на то, что драники особенно полюбились в США, где их часто сравнивают с хашбраунами, но при этом отмечают более насыщенный вкус белорусского варианта. В статье подробно описан способ приготовления и даны советы, как добиться «правильной» хрустящей корочки.

Материал опубликован в разделе, посвященном международной кухне, и уже вызвал интерес у читателей, открывающих для себя блюда национальной кухни Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com