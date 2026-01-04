закрыть
В Венесуэле застрял российский генерал

  • 4.01.2026, 21:00
В Венесуэле застрял российский генерал

Кремль блокирует его выезд.

Российский генерал Олег Макаревич, сосланный в Венесуэлу после провала группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и потери Херсона, не может вернуться на родину. На фоне событий в Каракасе он несколько раз пытался покинуть страну, но Кремль блокирует его выезд.

Об этом сообщает украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его данным, ещё в ноябре–декабре Макаревич, предчувствуя скорый крах режима Николаса Мадуро, подал запрос на возвращение в Россию, однако Москва отказала ему. В дни американской спецоперации по задержанию венесуэльского диктатора генерал снова пытался выехать, но вновь получил отказ.

Макаревич командует в Венесуэле группой российских наёмников численностью около 120 человек. Они обучают венесуэльских военных управлению дронами и инструктируют местный спецназ. Большая часть наёмников размещена в Каракасе.

Кроме того, под руководством Макаревича группировка ведёт разведывательную деятельность для венесуэльских властей, используя расширенные технические и агентурные возможности.

