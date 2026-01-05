закрыть
Дроны ВСУ атаковали завод, обеспечивающий «Искандеры» батареями

  • 5.01.2026, 10:40
  • 1,392
АО «Энергия» горит.

В Ельце Липецкой области РФ после атаки дронов горит завод АО «Энергия», подтвердил OSINT-анализ ASTRA.

Кадры очевидцев сняты примерно в 900 метрах от атакованного предприятия. АО «Энергия» производит в том числе аккумуляторы для БПЛА, а также батареи для авиации и флота.

Это уже не первая атака на завод. 15 июля 2025 года по территории предприятия попали как минимум 4 БПЛА.

До этого, на территорию завода «Энергия» в Ельце Липецкой области упали как минимум 12 беспилотников, сообщала ранее ASTRA. Перед этим завод был атакован также в ночь на 23 мая. В результате той атаки загорелся один из цехов, пострадали 9 работников предприятия.

Завод ПАО «Энергия» специализируется на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс.

Он также производит батареи и аккумуляторы для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», крылатых ракет Х-35У и энергетических модулей для специализированных комплексов.

