Пара минчан обманом женила одинокого мужчину 2 9.01.2026, 17:34

7,208

А затем продала его квартиру.

В Минске пара обманом «женила» одинокого мужчину, а затем продала его квартиру, сообщили в службе информации прокуратуры города.

Прокуратура Партизанского района направила в суд уголовное дело в отношении двух неоднократно судимых жителей города — 51‑летнего мужчины и 59‑летней женщины. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, в июне 2021 года обвиняемые нашли 63‑летнего мужчину с психическим расстройством и обманом оформили его брак со своей знакомой. Через месяц после этого они оформили доверенность от его имени, уполномочив супругу на отчуждение принадлежащей потерпевшему квартиры.

На основании доверенности была заключена сделка купли‑продажи жилого помещения. В прокуратуре отметили, что фактическим собственником квартиры стал родственник обвиняемой, в то время как потерпевший продолжал в ней проживать.

«Сразу после заключения сделки обвиняемые продали квартиру 58‑летней женщине, воспользовавшись её отсутствием знаний о сделках. Они убедили её в легальности договора и завладели денежными средствами в размере 32 тысяч долларов США, переданными за квартиру», — сообщили в ведомстве.

