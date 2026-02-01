Бойцы ВСУ уничтожили шесть российских дронов 1.02.2026, 3:24

В ход пошли скоростные дроны-перехватчики STING.

Украинские защитники 67-й отдельной механизированной бригады экипажа «Люфт» показали кадры, как перехватили и сбили 6 российских БПЛА в зоне своей ответственности.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», бойцы в борьбе против вражеских дронов использовали перехватчики «STING».

В частности, уничтожено:

4 «Шахеды»

1 «Гербер»

1 Zala Т-16

Дрон-перехватчик «STING» способен развивать скорость более 160 км/ч и подниматься на высоту около 3 километров, что делает его эффективным средством противодействия вражеским беспилотникам.

