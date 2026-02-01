Бойцы ВСУ уничтожили шесть российских дронов
- 1.02.2026, 3:24
В ход пошли скоростные дроны-перехватчики STING.
Украинские защитники 67-й отдельной механизированной бригады экипажа «Люфт» показали кадры, как перехватили и сбили 6 российских БПЛА в зоне своей ответственности.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», бойцы в борьбе против вражеских дронов использовали перехватчики «STING».
В частности, уничтожено:
4 «Шахеды»
1 «Гербер»
1 Zala Т-16
Дрон-перехватчик «STING» способен развивать скорость более 160 км/ч и подниматься на высоту около 3 километров, что делает его эффективным средством противодействия вражеским беспилотникам.