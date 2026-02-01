закрыть
9 мая 2026, суббота, 3:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ уничтожили шесть российских дронов

  • 1.02.2026, 3:24
  • 1,978
Бойцы ВСУ уничтожили шесть российских дронов

В ход пошли скоростные дроны-перехватчики STING.

Украинские защитники 67-й отдельной механизированной бригады экипажа «Люфт» показали кадры, как перехватили и сбили 6 российских БПЛА в зоне своей ответственности.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», бойцы в борьбе против вражеских дронов использовали перехватчики «STING».

В частности, уничтожено:

4 «Шахеды»

1 «Гербер»

1 Zala Т-16

Дрон-перехватчик «STING» способен развивать скорость более 160 км/ч и подниматься на высоту около 3 километров, что делает его эффективным средством противодействия вражеским беспилотникам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров